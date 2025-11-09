РУ
    16:35, 09 Ноябрь 2025 | GMT +5

    В Алматы горит здание детского дома

    Огнеборцы Алматы тушат возгорание в здании, расположенном по улице Алтын орда в Наурызбайском районе, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

    В Алматы горит здание детского дома
    Кадр из видео

    Противопожарная служба работает по повышенному рангу.

    По уточненной информации, происходит открытое горение здания столовой на территории детского дома.

    По словам администрации, в здании людей нет — воспитанники своевременно эвакуированы и находятся на безопасном расстоянии.

    — Ситуация находится под контролем: введены стволы на тушение, обеспечена бесперебойная подача воды. На месте находится начальник ДЧС города, — отмечается в пресс-службе МЧС.

     

    Жанара Мухамедиярова
    Автор
