16:35, 09 Ноябрь 2025 | GMT +5
В Алматы горит здание детского дома
Огнеборцы Алматы тушат возгорание в здании, расположенном по улице Алтын орда в Наурызбайском районе, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
Противопожарная служба работает по повышенному рангу.
По уточненной информации, происходит открытое горение здания столовой на территории детского дома.
По словам администрации, в здании людей нет — воспитанники своевременно эвакуированы и находятся на безопасном расстоянии.
— Ситуация находится под контролем: введены стволы на тушение, обеспечена бесперебойная подача воды. На месте находится начальник ДЧС города, — отмечается в пресс-службе МЧС.