Куда разместили воспитанников детдома после пожара в Алматы

По данным акимата, в момент возгорания в здании находились 35 воспитанников и сотрудники учреждения. Все они были своевременно эвакуированы, пострадавших нет.

Фото: акимат Алматы

— Организовано временное размещение детей в оздоровительном санатории, где им оказываются необходимые помощь и поддержка. Детей накормили и расселили по комнатам. Они обеспечены верхней одеждой, продуктами и средствами личной гигиены, а также воспитанники получили сладости, — проинформировали в пресс-службе акимата.

Фото: акимат Алматы

На месте продолжают работать представители акимата и общественного совета Алматы, а также специалисты органа опеки Наурызбайского района, Центра поддержки семьи и Центра поддержки детей. Ситуация находится на постоянном контроле городских властей.

Фото: акимат Алматы

Ранее сообщалось о возгорании детского дома в Наурызбайском районе по улице Алтын Орда, 6а. Тушение осложнялось конструктивными особенностями здания, высокой пожарной нагрузкой и частичным обрушением кровли. Позже усилиями пожарных возгорание было полностью ликвидировано на площади около 1000 квадратных метров.