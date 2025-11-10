РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    23:00, 09 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Куда разместили воспитанников детдома после пожара в Алматы

    Детей из частного благотворительного детского дома «Перзент», где произошел пожар, временно разместили в оздоровительном санатории. Им оказывается вся необходимая помощь и поддержка, передает корреспондент агентства Kazinform.

    п
    Фото: акимат Алматы

    По данным акимата, в момент возгорания в здании находились 35 воспитанников и сотрудники учреждения. Все они были своевременно эвакуированы, пострадавших нет.

    п
    Фото: акимат Алматы

    — Организовано временное размещение детей в оздоровительном санатории, где им оказываются необходимые помощь и поддержка. Детей накормили и расселили по комнатам. Они обеспечены верхней одеждой, продуктами и средствами личной гигиены, а также воспитанники получили сладости, — проинформировали в пресс-службе акимата.

    п
    Фото: акимат Алматы

    На месте продолжают работать представители акимата и общественного совета Алматы, а также специалисты органа опеки Наурызбайского района, Центра поддержки семьи и Центра поддержки детей. Ситуация находится на постоянном контроле городских властей.

    п
    Фото: акимат Алматы

    Ранее сообщалось о возгорании детского дома в Наурызбайском районе по улице Алтын Орда, 6а. Тушение осложнялось конструктивными особенностями здания, высокой пожарной нагрузкой и частичным обрушением кровли. Позже усилиями пожарных возгорание было полностью ликвидировано на площади около 1000 квадратных метров. 

    Еламан Турысбеков
    Автор
