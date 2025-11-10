Пожар в детском доме Алматы ликвидирован: эвакуированы 35 человек

Как сообщили в акимате, все они были своевременно эвакуированы, пострадавших нет. Дети размещены в безопасных помещениях, им оказывается необходимая помощь и поддержка.

— На месте происшествия находится аким города Дархан Сатыбалды, а также руководители структурных подразделений. В настоящее время обеспечивается временное размещение, питание и материальная поддержка. Ситуация находится под контролем городской администрации, — сообщил советник акима Ильзат Акчурин.

Фото: акимат Алматы

На месте продолжают работать подразделения ДЧС.

— Пожар ликвидирован на площади 1000 кв.м, — добавили в МЧС.

Фото: акимат Алматы

Ранее сообщалось о возгорании детского дома в Наурызбайском районе по улице Алтын Орда, 6а. Тушение пожара осложняется особенностями конструкции здания, высокой пожарной нагрузкой, а также состоянием кровли, которая частично обрушилась.