Касым-Жомарт Токаев вручил госнаграды гражданам Жамбылской области

За большой вклад в социально-экономическое и промышленное развитие страны Касым-Жомарт Токаев вручил группе граждан Жамбылской области государственные награды, а также объявил благодарность Президента.

Фото: Акорда

Ранее Касым-Жомарт Токаев присвоил Бауыржану Момышулы звание «Халық қаһарманы».

Напомним, сегодня Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Жамбылскую область, в рамках которой он уже посетил предприятия по производству медицинских изделий, малую индустриальную зону «Тараз».

Позже Глава государства провел встречу с общественностью Жамбылской области, где отметил результаты конституционной и парламентской реформ.

Также он предложил присвоить новой военной школе-интернату имя Бауыржана Момышулы.