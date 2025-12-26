Касым-Жомарт Токаев вручил госнаграды гражданам Жамбылской области
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Акорды, передает агентство Kazinform.
За большой вклад в социально-экономическое и промышленное развитие страны Касым-Жомарт Токаев вручил группе граждан Жамбылской области государственные награды, а также объявил благодарность Президента.
Ранее Касым-Жомарт Токаев присвоил Бауыржану Момышулы звание «Халық қаһарманы».
Напомним, сегодня Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Жамбылскую область, в рамках которой он уже посетил предприятия по производству медицинских изделий, малую индустриальную зону «Тараз».
Позже Глава государства провел встречу с общественностью Жамбылской области, где отметил результаты конституционной и парламентской реформ.
Также он предложил присвоить новой военной школе-интернату имя Бауыржана Момышулы.