Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной Президента Ирана Ибрахима Раиси

Глава государства от имени народа Казахстана и от себя лично выразил соболезнования Верховному лидеру Исламской Республики Иран Али Хаменеи, Первому вице-президенту Мохаммаду Мохберу и всему иранскому народу в связи с гибелью Президента Исламской Республики Иран Ибрахима Раиси и членов правительственной делегации в результате крушения вертолета в провинции Восточный Азербайджан, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

— С глубокой скорбью воспринял новость о гибели Президента Исламской Республики Иран Ибрахима Раиси и его верных соратников. Ибрахим Раиси — выдающийся государственный деятель, всю свою жизнь беззаветно трудившийся во имя служения интересам иранского государства, повышения благосостояния своего народа, сохранения стабильности в регионе. Как известно, его инициативы и заслуги получили высокую оценку международного сообщества. В Казахстане всегда будут помнить Ибрахима Раиси как ответственного руководителя, авторитетного политика международного уровня, личность, внесшую значительный вклад в укрепление двустороннего сотрудничества, — говорится в телеграмме.

Напомним, Эбрагим Раиси, восьмой президент Ирана, принял мученическую смерть после того, как вертолет, перевозивший его и его окружение, разбился в районе Варзакан в провинции Восточный Азербайджан, к северо-западу от страны.

Вертолет с президентом Ирана совершил жесткую посадку. Позже появилось видео с места падения вертолета с президентом Ирана. Люди молятся за здоровье президента Раиси и его спутников.

Корреспондент государственного телевидения Ирана, который сопровождал президента Ирана Эбрахима Раиси во время его визита на ирано-азербайджанскую границу, сообщил подробности об аварии вертолета с президентом.

Вице-президент Ирана Мохсен Мансури заявил, что после жесткой посадки вертолета двое сопровождавших президента Ирана Эбрахима Раиси несколько раз вышли на связь.

Турция отправила на место ЧП в Иране 32 альпиниста и БПЛА ночного видения. Европейская комиссия запустила службу спутникового картографирования для оказания помощи в поисковых работах после крушения вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси в ответ на просьбу о помощи со стороны Ирана. Президент России Владимир Путин отдал распоряжение направить два самолета и вертолеты с группой из 50 спасателей на помощь в поисках вертолета иранского президента Эбрахима Раиси.

В материале корреспондента агентства Kazinform — что известно об иранском президенте.