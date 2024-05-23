Indorama Corporation инвестирует в создание химических производств на территории Казахстана

На полях казахско-сингапурского бизнес-форума состоялась встреча Касым-Жомарта Токаева с Амитом Лохиа, одним из руководителей корпорации Indorama – крупнейшего производителя нефтехимической продукции. Ведущий химический холдинг Азии, базирующийся в Сингапуре, имеет более 136 производственных площадок в 32 странах, а также входит в список крупнейших компаний мира Forbes Global 2000, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

Президент был проинформирован о заинтересованности компании реализовать инвестиционный проект по созданию полного цикла производства фосфорных удобрений на базе месторождений фосфоритов в Жамбылской области.

Фото: Акорда

В июне 2023 года корпорация Indorama зарегистрировала дочернюю организацию Indorama Kazakhstan Mining в юрисдикции МФЦА для развития химической промышленности в Казахстане путем разработки новых месторождений.

Глава государства подчеркнул важность использования минеральных удобрений в агропромышленном секторе и пригласил Indorama Corporation всесторонне изучить перспективы инвестирования в создание химических производств на территории нашей страны.

Фото: Акорда

Ранее сообщалось, о прибытии Касым-Жомарта Токаева во Дворец президента Сингапура Istana.

Глава государства провел переговоры с Президентом Республики Сингапур Тарманом Шанмугаратнамом.

Позже Президент провел встречу с Премьер-министром Сингапура Лоуренсом Вонгом.

Затем Президент Казахстана и Премьер-министр Сингапура приняли участие в церемонии обмена документами, подписанными в ходе визита. Касым-Жомартом Токаевым было подписано шесть документов.

Выступая на Казахско-сингапурском бизнес форуме, Президент сообщил о готовности Казахстана обеспечить поставки в Сингапур критически важного сырья и природных ресурсов.

Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии закрытия Казахско-сингапурского бизнес-форума, где в своем выступлении подчеркнул, что Казахстан и Сингапур, несмотря на географическую отдаленность, всегда были и остаются близкими партнерами как в политическом, так и в экономическом плане. Казахстан и Сингапур будут совместно развивать биотехнологии, медицину, цифровой сектор.

Также сегодня Глава государства принял генерального директора Temasek Holdings Дилхана Пиллэя.