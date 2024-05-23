Глава государства принял генерального директора Temasek Holdings Дилхана Пиллэя

В ходе беседы Касым-Жомарта Токаева с Дилханом Пиллэем были обсуждены возможности налаживания стратегического партнерства между фондом «Самрук-Казына» и компанией Temasek. Как отметил Президент, это начинание будет способствовать расширению деловых связей и стимулированию экономического роста. По его словам, казахстанская сторона заинтересована в тесном партнерстве с Temasek. Глава государства пригласил сингапурскую компанию к участию в реализации совместных инвестиционных проектов в различных отраслях экономики Казахстана.

Дилхан Пиллэй высоко оценил перспективы сотрудничества с нашей страной в области транспорта и логистики. В настоящее время сингапурская компания изучает возможности участия в экономике Казахстана.

Фото: Акорда

Кроме того, были рассмотрены вопросы создания совместного инвестиционного фонда, а также взаимодействия в сферах цифровизации, электронной коммерции и возобновляемой энергии.

Фото: Ақорда

Temasek – одна из крупнейших инвестиционных компаний Сингапура, основанная в 1974 году. Компания имеет 13 представительств в 9 странах мира.