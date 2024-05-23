Биотехнологии, медицину, цифровой сектор будут совместно развивать Казахстан и Сингапур
Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии закрытия Казахско-сингапурского бизнес-форума, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
Президент полагает, что большие возможности для взаимодействия имеются в биотехнологической отрасли и медицине.
— Наш фармацевтический рынок является одним из самых быстрорастущих в регионе. Многие ведущие мировые компании, такие как Pfizer, Roche, GE Healthcare и Philips, планируют локализовать производство лекарств и медицинского оборудования. Мы приветствуем планы национального холдинга «Байтерек» и компании Forebright создать инвестиционный фонд для финансирования совместных исследований, а также производства лекарств и биопрепаратов, — сказал Глава государства.
Еще одним перспективным направлением, способствующим повышению производительности и экономическому росту, в выступлении был назван цифровой сектор. По словам Касым-Жомарта Токаева, Казахстан, следуя примеру Сингапура, стремится стать ведущим технологическим и IT-хабом на Евразийском континенте. В частности, наша страна нацелена на масштабное сотрудничество в таких областях, как R& D-проекты, стартапы, образование для создания новых комплексных IT-проектов, особенно в области искусственного интеллекта. В заключение Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на конкурентные преимущества Международного финансового центра «Астана» в привлечении инвестиций.
— Сегодня на площадке МФЦА работают более двух тысяч компаний из 80 стран мира, способствуя привлечению инвестиционного капитала в Казахстан и весь регион. Более 30 сингапурских компаний являются резидентами МФЦА. Надеюсь, в будущем их число будет расти. Финансовый центр активно сотрудничает с Денежно-кредитным управлением Сингапура для развития взаимовыгодного партнерства в сферах финтеха, зеленых финансов и исламского банкинга. Создание Казахско-сингапурского фонда прямых инвестиций в МФЦА может послужить платформой для финансирования совместных предприятий в обеих странах, — подытожил Президент.
В завершение форума в присутствии Главы государства Касым-Жомарта Токаева и заместителя Премьер-министра — Координирующего министра по экономической политике Республики Сингапур Хенг Суи Кеата состоялась церемония подписания коммерческих документов. Были подписаны:
- Соглашение о стратегическом сотрудничестве между АО «Казпочта» и SingPost;
- Декларация о запуске цифрового коридора между АО KTZ Express и Global DTC;
- Меморандум о дальнейшем сотрудничестве между АО «НК „Қазақстан темір жолы“, PSA KZ Pte Ltd, KPMC Ltd и G-trans Service.
Кроме того, на полях бизнес-форума были подписаны следующие документы:
- Инвестиционное соглашение по Фонду Forebright Life Science Technology между Forebright Capital Asia Private Limited, АО Qazaqstan Investment Corporation и BGI Hong Kong Tech Co., Limited;
- Соглашение между ТОО «Бирюк Алтын» и AlDigi Holdings Pte. Ltd.;
- Меморандум о взаимопонимании между ТОО «Внешнеторговая палата Казахстана» и Сингапурской производственной федерацией;
- Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между АО Caspian Group и China Regional Development and Planing Institute Co., Limited;
- Меморандум о взаимопонимании между АО Caspian Group и KPMG Samjong Accounting Corp.;
- Соглашение о сотрудничестве между ТОО Mandarin building, ТОО Singapore International School Kazakhstan
и Kinder World International Group;
- Меморандум о взаимопонимании между Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан и компанией Nomadic Innovation Hub;
- Инвестиционное соглашение между Nomadic Innovation Hub и Clockster;
- Инвестиционное соглашение между Nomadic Innovation Hub и рекрутинговой платформой Snap hunt.