Биотехнологии, медицину, цифровой сектор будут совместно развивать Казахстан и Сингапур

Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии закрытия Казахско-сингапурского бизнес-форума, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

Президент полагает, что большие возможности для взаимодействия имеются в биотехнологической отрасли и медицине.

— Наш фармацевтический рынок является одним из самых быстрорастущих в регионе. Многие ведущие мировые компании, такие как Pfizer, Roche, GE Healthcare и Philips, планируют локализовать производство лекарств и медицинского оборудования. Мы приветствуем планы национального холдинга «Байтерек» и компании Forebright создать инвестиционный фонд для финансирования совместных исследований, а также производства лекарств и биопрепаратов, — сказал Глава государства.

Еще одним перспективным направлением, способствующим повышению производительности и экономическому росту, в выступлении был назван цифровой сектор. По словам Касым-Жомарта Токаева, Казахстан, следуя примеру Сингапура, стремится стать ведущим технологическим и IT-хабом на Евразийском континенте. В частности, наша страна нацелена на масштабное сотрудничество в таких областях, как R& D-проекты, стартапы, образование для создания новых комплексных IT-проектов, особенно в области искусственного интеллекта. В заключение Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на конкурентные преимущества Международного финансового центра «Астана» в привлечении инвестиций.

— Сегодня на площадке МФЦА работают более двух тысяч компаний из 80 стран мира, способствуя привлечению инвестиционного капитала в Казахстан и весь регион. Более 30 сингапурских компаний являются резидентами МФЦА. Надеюсь, в будущем их число будет расти. Финансовый центр активно сотрудничает с Денежно-кредитным управлением Сингапура для развития взаимовыгодного партнерства в сферах финтеха, зеленых финансов и исламского банкинга. Создание Казахско-сингапурского фонда прямых инвестиций в МФЦА может послужить платформой для финансирования совместных предприятий в обеих странах, — подытожил Президент.

В завершение форума в присутствии Главы государства Касым-Жомарта Токаева и заместителя Премьер-министра — Координирующего министра по экономической политике Республики Сингапур Хенг Суи Кеата состоялась церемония подписания коммерческих документов. Были подписаны:

Соглашение о стратегическом сотрудничестве между АО «Казпочта» и SingPost; ⁠Декларация о запуске цифрового коридора между АО KTZ Express и Global DTC; Меморандум о дальнейшем сотрудничестве между АО «НК „Қазақстан темір жолы“, PSA KZ Pte Ltd, KPMC Ltd и G-trans Service.

Кроме того, на полях бизнес-форума были подписаны следующие документы: