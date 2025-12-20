Касым-Жомарт Токаев прибыл на первый саммит Диалога «ЦА — Япония»
Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл на первый саммит Диалога «Центральная Азия – Япония», передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
Акорда также опубликовала совместное фото участников первого саммита «Центральная Азия – Япония».
Напомним, что с 17 декабря Касым-Жомарт Токаев находится с официальным визитом в Японии.
Вчера он посетил Университет Организации Объединенных Наций в Токио, где прочитал лекцию на тему «Восстановление стратегического доверия в эпоху турбулентности: каким Казахстан видит более справедливый и стабильный мир».
Там он представил свое видение перспектив построения более справедливого и стабильного мира в условиях обострения кризисов и серьезного ослабления механизмов многостороннего сотрудничества, отметил, что всеобъемлющая реформа ООН становится не риторическим вопросом, а общим приоритетом и стратегической необходимостью.
Президент Казахстана также принял участие в официальном приеме от имени Премьер-министра Японии в честь глав стран Центральной Азии.
На встрече Главы государства с губернатором Токио обсуждены вопросы сотрудничества в сфере Smart city и ИИ.
Официальный визит Касым-Жомарта Токаева в Японию получил широкое и разностороннее освещение в ведущих японских СМИ. С содержанием публикаций можно ознакомиться по ссылке.