    05:48, 20 Декабрь 2025 | GMT +5

    Касым-Жомарт Токаев прибыл на первый саммит Диалога «ЦА — Япония»

    Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл на первый саммит Диалога «Центральная Азия – Япония», передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Фото: Акорда
    Фото: Акорда

    Акорда также опубликовала совместное фото участников первого саммита «Центральная Азия – Япония».

    Фото: Акорда
    Фото: Акорда

    Напомним, что с 17 декабря Касым-Жомарт Токаев находится с официальным визитом в Японии.

    Фото: Акорда
    Фото: Акорда

    Вчера он посетил Университет Организации Объединенных Наций в Токио, где прочитал лекцию на тему «Восстановление стратегического доверия в эпоху турбулентности: каким Казахстан видит более справедливый и стабильный мир».

    Там он представил свое видение перспектив построения более справедливого и стабильного мира в условиях обострения кризисов и серьезного ослабления механизмов многостороннего сотрудничества, отметил, что всеобъемлющая реформа ООН становится не риторическим вопросом, а общим приоритетом и стратегической необходимостью.

    Президент Казахстана также принял участие в официальном приеме от имени Премьер-министра Японии в честь глав стран Центральной Азии.

    На встрече Главы государства с губернатором Токио обсуждены вопросы сотрудничества в сфере Smart city и ИИ.  

    Официальный визит Касым-Жомарта Токаева в Японию получил широкое и разностороннее освещение в ведущих японских СМИ. С содержанием публикаций можно ознакомиться по ссылке

    Касым-Жомарт Токаев Акорда Президент Япония Казахстан Центральная Азия
