Как будут развиваться отношения Казахстана и США

Какой будет новая стратегия

Стратегия США была принята во время первого срока президенства Дональда Трампа в 2019 году, и теперь вновь его администрация будет определять внешнеполитический курс США в отношении стран Центральной Азии.

Президент консалтинговой фирмы «Second Floor Strategies» Уайлдер Алехандро Санчес поделился мнением о том, как может измениться новая стратегия в отношении нашего региона.

— Я не думаю, что общая стратегия США в отношении Центральной Азии кардинально изменится, — считает Уайлдер Алехандро Санчес.

Фото: Рустем Кожыбаев / Kazinform

Ключевые изменения в ней, вероятно, коснутся только Афганистана, которому ранее уделялось большое внимание.

— Что касается Афганистана, то во всем мире нет заинтересованности в проведении новой военной операции по отстранению талибов от власти. А из-за конфликтов в других местах внимание к Афганистану здесь, в столице США, к сожалению, сильно ограничено, — отметил Уайлдер Алехандро Санчес.

Эксперт отметил важность недавнего визита заместителя Премьер-министра — министра иностранных дел РК Мурат Нуртлеу в Вашингтон. По результатам встречи с Государственным секретарем США Марко Рубио, Госдепартамент отметил ключевые направления сотрудничества с Казахстаном в области безопасности, содействия региональной интеграции посредством дипломатической платформы «С5+1» и изучения взаимовыгодных коммерческих возможностей, особенно в области технологий и важнейших полезных ископаемых.

Эксперт сказал, что администрация Трампа пока не опубликовала ни одной важной стратегии, которая дала бы представление о будущей политике США, ее целях и видении глобальных проблем.

— Пока неясно, как Вашингтон будет рассматривать Центральную Азию по отношению к другим регионам и глобальным вопросам. Помимо ожидания публикации основных внешнеполитических документов и стратегий, мы также должны помнить, что Государственный департамент переживает масштабную реорганизацию. Как только она завершится, у нас будет лучшее представление о том, как администрация США видит Центральную Азию, — резюмировал Уайлдер Алехандро Санчес.

На что будет направлена политика США в Центральной Азии

Начать необходимо с утверждения кандидатуры Марко Рубио в Конгрессе США на должность государственного секретаря 16 января, который получил двухпартийную поддержку среди членов сенатского Комитета по иностранным делам. В ходе слушаний в Конгрессе, Марко Рубио были заданы вопросы по международной повестке дня, среди которых был вопрос касательно отмены поправки Джексона-Вэника и предоставления Казахстану статуса страны с «Постоянными нормальными торговыми отношениями» (PNTR) с США. На вопрос члена Комитета Сената по международным отношениям Стива Дейнса, «согласились бы вы сотрудничать над отменой этого положения?», Марко Рубио дал положительный ответ. Необходимо отметить заявление Стива Дейнса «нам нужно больше друзей в Центральной Азии, и я с нетерпением жду возможности поработать с вами над этим».

Фото: Рустем Кожыбаев / Kazinform

Другой важный момент, который заслуживает внимания, это проведенные 21 мая слушания в Сенатском комитете по бюджету Госдепартамента на 2026 год. В частности, сенатор Стив Дейнс отметил, что Центральная Азия является стратегически важным регионом для США, где имеется огромный потенциал, который не используется. В качестве примера приведено отсутствие Транскаспийского трубопровода, для реализации которого необходим соединить Туркменистан с Азербайджан, расстояние между которыми всего 20 миль.

Стив Дейнс поинтересовался у госсекретаря «Считаете ли вы, что завершение строительства 20-мильного Каспийского интерконнектора будет отвечать наилучшим интересам Соединенных Штатов и наших союзников?», на что Марко Рубио ответил положительно «Я думаю, что ответ — да. В этом есть смысл».

Нельзя не обратить внимание и на заявление Стива Дейнса на форуме США — Центральная Азия в Вашингтоне 4 июня.

— Центральная Азия — это регион с огромным потенциалом, который может способствовать укреплению отношений. Важнейшие полезные ископаемые, обрабатывающая промышленность, сельское хозяйство и энергетика, все эти сектора экономики могут развиваться при содействии США, особенно если проблема «Джексона — Вэника» будет решена, — заявил сенатор.

Фото: Рустем Кожыбаев / Kazinform

На официальный запрос агентства Kazinform в июне об американской политике в отношении Транскаспийского международного транспортного маршрута (Среднего коридора), Госдепартамент официально ответил, что США заинтересованы в создании более безопасного, жизнеспособного и процветающего региона на благо как Центральной Азии, так и Соединенных Штатов.

Вашингтон признает необходимость диверсификации транспортных маршрутов, для которых необходимы постоянные инвестиции в развитие Среднего коридора, а также в энергетическую инфраструктуру и расширение транспортных сетей, соединяющих Центральную Азию с Южной Азией.

Этот коридор расширяет возможности для коммерческих инвестиций США в Центральной Азии в приоритетных секторах, таких как добыча важнейших полезных ископаемых и информационные технологии, поскольку регион становится более тесно связанным с глобальными цепочками поставок.

В сфере безопасности 27 июня Конгресс США провел слушания в подкомитете по Южной и Центральной Азии на тему: «Оценка ситуации с террористической угрозой в Южной и Центральной Азии и изучение возможностей для сотрудничества». Член Палаты представителей США Сидни Камлагер-Дав отметила, что США должны быть важным партнером Южной и Центральной Азии по борьбе с терроризмом. А конгрессмен Джулия Джонсон считает, что борьба с терроризмом должна быть приоритетом для США, особенно путем принятия мер так называемой «мягкой силы» для снижения радикализации.

Мнение экспертов

Научный сотрудник «EW Richardson» и старший советник президента в «Heritage Foundation» Джеймс Карафано считает, что Центральная Азия сможет стать крупным центром добычи и переработки руды.

— Через 10 лет Центральная Азия сможет стать крупным центром добычи и переработки руды, наряду с такими странами как Австралия, Демократическая республика Конго и Гренландия. Я большой сторонник того, чтобы процесс переработки был ближе к источнику. Инфраструктура и переработка — это то, что, на мой взгляд, делает нас очень ценными стратегическими партнерами, — заявил Джеймс Карафано.

Фото: Рустем Кожыбаев / Kazinform

Приоритет Вашингтона, по его мнению, будет направлен на энергетику, добычу полезных ископаемых, логистику и инвестиции. США склонны рассматривать Центральную Азию и Южный Кавказ как общий регион для интеграции их в мировую экономику через Средний коридор и Черное море.

Говоря о логистике, Джеймс Карафано разъяснил концепцию США по Среднему коридору. Американская идея заключается в создании свободных и открытых экономических зон, чтобы дать возможность странам во всем мире доступ к рынкам друг друга через экономические коридоры «Средний коридор», «IMEC» (Индия — Ближний Восток — Европа) и «3SI» (Инициатива трех морей).

— Соединенные Штаты заинтересованы во взаимодействии и партнерстве не с точки зрения геостратегической конкуренции, а скорее с точки зрения интеграции региона в более широкое экономическое сообщество, в котором участвуют США, — считает американский эксперт.

Председатель «Central Asia — Caucasus Institute» доктор Фредерик Старр отметил, что регион Центральной Азии должен рассматриваться США в тесной связке, как со странами Южного Кавказа — Азербайджаном, Арменией и Грузией, являющимися ключевыми элементами Среднего коридора, так и с государствами Южной Азии, где через Афганистан и Пакистан рассматривается возможность строительства железной дороги к Индийскому океану, а также проекты газопровода «TAPI» и линии электропередач «CASA-1000».

— Сплочение стран Центральной Азии имеет больший эффект, чем двусторонние отношения, о чем свидетельствует саммит «Центральная Азия — Европейский союз» и, вероятно, США также будут отдавать предпочтение региональному подходу со странами ЦА, — считает он.

Фото: Рустем Кожыбаев / Kazinform

Существует и более амбициозный подход в сотрудничестве США с нашим регионом через создание независимого финансового института «Транскаспийского банка развития» (TCDB, Trans-Caspian Development Bank) для поддержки и развития крупных проектов в Центральной Азии и на Южном Кавказе, в том числе Среднего коридора, авторами которого являются директор инициативы Keystone в Дунайском институте Карлос Роа, аналитик правовой политики в Манхэттенском институте Чарльз Йоки и научный сотрудник Дунайского института Ибрагим Мамедов.

Авторы отмечают, для того чтобы предлагаемый Транскаспийский банк развития добился успеха, он должен быть спроектирован как надежный, независимый институт, способный направлять инвестиции, смягчать риски и координировать развитие региональной инфраструктуры. В число стран-основателей «Транскаспийского банка развития», по мнению авторов проекта, должны войти Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, Кыргызстан, Таджикистан, Азербайджан, Грузия и Турция, которые совместно контролируют основные торговые пути Среднего коридора и получат наибольшую выгоду от его развития.

Помимо регионального членства, банк должен также допускать нерегиональных инвестиционных партнеров, включая соответствующие крупные державы, такие как Китай, ЕС, Россия и США, а также менее крупные, такие как Япония, Саудовская Аравия и ОАЭ. Эти инвесторы будут предоставлять финансовые взносы без прямых прав управления, гарантируя, что региональные заинтересованные стороны сохранят контроль над принятием решений.

Таким образом можно резюмировать, что одним из новых элементов внешней политики США может стать интеграция регионов Центральной Азии и Южного Кавказа с целью развития Среднего коридора, в том числе через создание независимых финансовых институтов с активным участием крупных держав — США, Китая, ЕС и России.

Также сохранится политика в сфере безопасности и борьбы с международным терроризмом, которая будет предусматривать определенные изменения текущих положений стратегии США по Центральной Азии, касающихся Афганистана.

Учитывая то, что президент США Дональд Трамп отдает предпочтение торговым сделкам, расширение экономических связей США и Казахстана останется в приоритете, и отмена поправки «Джексона-Вэника» и предоставление Казахстану статуса страны с «Постоянными нормальными торговыми отношениями» (PNTR) с США останется в повестке дня двух стран.

Ранее мы писали, что Дональд Трамп опубликовал в Truth Social письмо в адрес Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о введении 25% пошлин с 1 августа. В апреле США уже включали Казахстан в список стран, на которые распространяются новые торговые пошлины, тогда говорилось о 27%. Также Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил ответное письмо Дональду Трампу относительно введения пошлин на импорт казахстанских товаров.