Центральная Азия сможет стать крупным центром добычи и переработки руды – американский эксперт

По мнению эксперта, США склонны рассматривать Центральную Азию и Южный Кавказ как общий регион для интеграции их в мировую экономику через Средний коридор (Транскаспийский международный транспортный маршрут) и Черное море.

— Соединенные Штаты заинтересованы во взаимодействии и партнерстве не с точки зрения геостратегической конкуренции, а скорее с точки зрения интеграции региона в более широкое экономическое сообщество, в котором участвуют США, — считает Джеймс Карафано.

Приоритет Вашингтона, по мнению эксперта, будет направлен на энергетику, добычу полезных ископаемых, логистику и инвестиции.

Джеймс Карафано подчеркивает, что спрос на уран будет быстро возрастать по мере ввода в эксплуатацию «Малых модульных реакторов» нового поколения. Поэтому Соединенные Штаты будут инвестировать в добывающий сектор иностранных государств.

— Вашингтон заинтересован, чтобы на рынке было больше независимых стран-экспортеров. Казахстан находится в начале цепочки создания стоимости, в самом наименее прибыльном сегменте, который заключается в фактической добыче природных ресурсов (урана, редкоземельных элементов). Для увеличения стоимости необходима переработка и возможности экспорта ресурсов, — отмечает спикер.

Джеймс Карафано не исключает возможности предоставления Казахстану американских передовых технологий по переработке полезных ископаемых.

— Я не думаю, что это невозможно. США придется присмотреться к другим региональным производителям и заключению одного, двух, трех соглашений, которые позволят осуществлять переработку природных ресурсов в вашей стране, — уверен он.

Эксперт добавил, что сотрудничество с Казахстаном будет экономически выгодным, потому что чем ближе процесс переработки к добыче ресурсов и инфраструктуре для транспортировки сырья, тем эффективнее цепочка поставок и прибыль для всех участников.

— Я большой сторонник того, чтобы процесс переработки был ближе к источнику. Инфраструктура и переработка — это то, что, на мой взгляд, делает нас очень ценными стратегическими партнерами, — считает Джеймс Карафано.

Он также считает, что через 10 лет Центральная Азия сможет стать крупным центром добычи и переработки руды, наряду с такими странами как Австралия, Демократическая республика Конго и Гренландия.

Говоря о логистике, он разъяснил концепцию США по Среднему коридору. Американская идея заключается в создании свободных и открытых экономических зон, чтобы дать возможность странам во всем мире доступ к рынкам друг друга через экономические коридоры «Средний коридор», «IMEC» (Индия — Ближний Восток — Европа) и «3SI» (Инициатива трех морей).

По мнению эксперта, партнерство с Соединнеными Штатами Америки даст странам Центральной Азии гарантии для долгосрочного стабильного доступа ко всему мировому рынку и создаст инвестиционную среду, которая привлечет бизнес из других стран.

Ранее американские эксперты подчеркивали стремление США поддерживать страны Центральной Азии и их инициативы в сфере интеграции в регионе, которые будут рассматривать в связке с Южным Кавказом.