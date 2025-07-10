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    10:53, 10 Июль 2025 | GMT +5

    Касым-Жомарт Токаев направил ответное письмо Дональду Трампу

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил ответное письмо Дональду Трампу относительно введения пошлин на импорт казахстанских товаров, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Касым-Жомарт Токаев направил ответное письмо Дональду Трампу
    Фото: Акорда

    Глава государства подчеркнул, что Казахстан в качестве давнего торгового и инвестиционного партнера Соединенных Штатов Америки привержен развитию справедливых, предсказуемых, взаимовыгодных торговых связей.

    Президент Казахстана подтвердил готовность нашей страны к продолжению конструктивного диалога с целью выработки рационального решения вопросов торговли.

    Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность в достижении компромисса по торговой проблеме.

    Ранее стало известно, что Трамп объявил о введении пошлины в размере 25% на импорт из Казахстана.

    Теги:
    Акорда Президент Казахстана Казахстан Америка Касым-Жомарт Токаев США Дональд Трамп
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
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