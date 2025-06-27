В Конгрессе США обсудили борьбу с терроризмом в Центральной Азии

В ходе открытия слушания председатель комитета, республиканец Палаты представителей Билл Хёйзенг выразил обеспокоенность накапливанием сил «Аль-Кайды» (запрещенная организация в РК — ред.), «ИГИЛ» (запрещенная организация в РК — ред.) и «Техрик-е Талибан Пакистан», которые угрожают не только региону, но и всему миру.

Фото: Рустем Кожыбаев / Kazinform

Член Палаты представителей США, демократ Сидни Камлагер-Дав отметила, что США должны быть важным партнером Южной и Центральной Азии по борьбе с терроризмом, где находится самая большая концентрация террористов.

Фото: Рустем Кожыбаев / Kazinform

Политик отметила о проведении ИГИЛ терактов в России и Иране в 2024 году, их устремлений к странам Европы, таким как Германия, Австрия, Франция и Турция, где их планы были сорваны, а также возможным угрозам США.

Фото: Рустем Кожыбаев / Kazinform

Директор Индо-Тихоокеанской программы «Center for a New American Security» Лиза Кертис отметила, что террористическая угроза в Южной и Центральной Азии очень серьезна и требует внимание США для отслеживания и сдерживания угроз, которые могут повлиять на безопасность США и их интересы национальной безопасности.

Эксперт отметила, что Вашингтону необходимо наладить сотрудничество в области борьбы с терроризмом с каждой страной региона, а также совместно с партнерами предпринять меры по устранению угроз от терроризма.

Фото: Рустем Кожыбаев / Kazinform

Профессор центральноазиатских исследований «National Defense University» Брианна Тодд отметила, что ИГИЛ-К расширяет свое влияние через уязвимые места в регионе Центральной Азии. Террористические организации используют зашифрованные мессенджеры, криптовалютные платформы, и искусственный интеллект для создания контента и распространения пропаганды.

Участие США в Центральной Азии необходимо для американской национальной безопасности.

Эксперт выразила мнение, что если США уйдут из региона, это может привести к усилению влияния экстремистских группировок.

Фото: Рустем Кожыбаев / Kazinform

Конгрессмен демократ Джулия Джонсон считает, что борьба с терроризмом должна быть приоритетом для США, особенно путем принятия мер так называемой «мягкой силы» для снижения радикализации.

Ранее сообщалось, что США признали мексиканские картели иностранными террористическими организациями.