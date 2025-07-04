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    11:12, 04 Июль 2025 | GMT +5

    Трамп намерен применить тарифы вместо сложных переговоров к 100 странам

    4 июля Вашингтон начнет рассылать странам письма с указанием тарифных ставок, с которыми им придется столкнутся в торговых отношениях с США, передает собственный корреспондент агентства Кazinform со ссылкой на The Straits Times.

    Трамп
    Фото: en.wikipedia.org

    Министр финансов США Скотт Бессент ожидает, что около 100 стран столкнутся с минимальной ставкой тарифа в 10%. Глава Казначейства США сообщил, что ожидает «шквала» торговых соглашений до крайнего срока 9 июля, после чего ставки пошлин могут резко возрасти.

    Администрация Трампа ведет переговоры с торговыми партнерами, чтобы попытаться достичь соглашений о снижении пошлин до наступления крайнего срока, включая Индию, Японию и Европейский союз.

    Признавая сложность переговоров с более чем 170 странами, Дональд Трамп сообщил 3 июля, что письма будут отправлены в 10 стран одновременно, в них будут изложены тарифные ставки, например, от 20% до 30%.

    В апреле главные помощники Дональда Трампа заявили, что будут работать над 90 сделками за 90 дней. Эта амбициозная цель была встречена скептически торговыми экспертами, знакомыми с трудными и длительными торговыми соглашениями прошлого.

    Основные торговые партнеры США, которые сейчас участвуют в переговорах, столкнулись с гораздо более высокими ставками, включая 20% для Европейского союза, 26% для Индии и 24% для Японии.

    Другие страны, не участвовавшие в торговых переговорах с администрацией Трампа, сталкиваются с еще более высокими пошлинами, включая 50% для Лесото, 47% для Мадагаскара и 36% для Таиланда.

    Ранее сообщалось, что США планируют поднять тарифы в отношении Казахстана до 27%. Как это отразится на казахстанско-американских отношениях, рассказал бизнесмен из Нью-Йорка президент «Global New York Chamber of Commerce» Самат Умирзаков.

    Теги:
    Цены и тарифы Мировая экономика Экономика Мировые новости США
    Рустем Кожыбаев
    Рустем Кожыбаев
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