Трамп намерен применить тарифы вместо сложных переговоров к 100 странам

Министр финансов США Скотт Бессент ожидает, что около 100 стран столкнутся с минимальной ставкой тарифа в 10%. Глава Казначейства США сообщил, что ожидает «шквала» торговых соглашений до крайнего срока 9 июля, после чего ставки пошлин могут резко возрасти.

Администрация Трампа ведет переговоры с торговыми партнерами, чтобы попытаться достичь соглашений о снижении пошлин до наступления крайнего срока, включая Индию, Японию и Европейский союз.

Признавая сложность переговоров с более чем 170 странами, Дональд Трамп сообщил 3 июля, что письма будут отправлены в 10 стран одновременно, в них будут изложены тарифные ставки, например, от 20% до 30%.

В апреле главные помощники Дональда Трампа заявили, что будут работать над 90 сделками за 90 дней. Эта амбициозная цель была встречена скептически торговыми экспертами, знакомыми с трудными и длительными торговыми соглашениями прошлого.

Основные торговые партнеры США, которые сейчас участвуют в переговорах, столкнулись с гораздо более высокими ставками, включая 20% для Европейского союза, 26% для Индии и 24% для Японии.

Другие страны, не участвовавшие в торговых переговорах с администрацией Трампа, сталкиваются с еще более высокими пошлинами, включая 50% для Лесото, 47% для Мадагаскара и 36% для Таиланда.

Ранее сообщалось, что США планируют поднять тарифы в отношении Казахстана до 27%. Как это отразится на казахстанско-американских отношениях, рассказал бизнесмен из Нью-Йорка президент «Global New York Chamber of Commerce» Самат Умирзаков.