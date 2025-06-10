Чем Казахстан и Центральная Азия привлекательны для США

Член Комитета Сената США по международным отношениям, сенатор Стив Дейнс отметил, что за последние 18 месяцев он посетил все пять стран Центральной Азии, а также Азербайджан, Армению и Грузию, правительства которых выразили желание развивать отношения с США.

— Центральная Азия — это регион с огромным потенциалом, который может способствовать укреплению отношений и инвестиций США. Важнейшие полезные ископаемые, обрабатывающая промышленность, сельское хозяйство и энергетика, все эти сектора экономики могут развиваться при содействии США, особенно если проблема «Джексона — Вэника» будет решена, — заявил сенатор Стив Дейнс.

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Посол РК в США Ержан Ашикбаев рассказал одолгосрочных целях Казахстана по развитию сектора добычи полезных ископаемых и сотрудничеству с США. Он сообщил, что наша страна добывает 20 важнейших минералов и 40% мировой добычи урана. В отличие от многих богатых ресурсами стран, Казахстан предлагает развитую инфраструктуру, низкие операционные расходы, благоприятные для инвесторов отношения, квалифицированную рабочую силу, стабильную политическую обстановку, а также надежные стратегические партнерские отношения.

— Наша цель — привлечь инвестиции, которые помогут создать интегрированную экосистему, включающую не только перерабатывающие мощности, но и электростанции, транспортные сети, железные дороги, и инвестиции в развитие человеческого капитала, — сказал Ержан Ашикбаев.

За последние 20 лет Казахстан инвестировал около $35 млрд на развитие своей транзитной инфраструктуры. До 2030 года страна планирует построить 5 тысяч километров железных дорог. В прошлом году грузопоток по Среднему коридору увеличился на 62%, достигнув 4,5 млн тонн, и этот объем грузов планируется увеличить до 10 млн тонн к 2027 году. В этих целях Казахстан уже увеличил каспийский флот с 17 до 34 судов, привел данные посол.

Заместитель главы представительства посольства Узбекистана в США Алишер Ахмедов отметил, что сотрудничество в сфере критических минералов является одним из столбов партнерства Узбекистана и Соединенных Штатов, наряду с торговлей и экономической модернизацией.

— Сейчас есть несколько предложений и инициатив от США, и мы готовы и открыты для их совместной реализации. Мы рассматриваем это как стратегическое сотрудничество, в рамках которого Узбекистан может использовать значительные, но пока неосвоенные запасы, а США свои современные технологии и доступ к рынку, — заявил Алишер Ахмедов.

Узбекский дипломат напомнил, что в апреле 2024 года Узбекистан и США подписали Меморандум о взаимопонимании (MOU), направленный на укрепление сотрудничества в области критически важных полезных ископаемых, и сейчас стороны работают над реализацией этого документа.

Научный сотрудник Центра глобальной энергетики Атлантического Совета Джеффри Пайетт считает, что большое значение для отношений США с Центральной Азией имеют вопросы развития критически важных ископаемых и энергетики.

— Я думаю, важно продолжать работать над переходом к энергетической независимости и диверсификации цепочки поставок критически важных минералов, а также над их переработкой, — сообщил Джеффри Пайетт.

Эксперт отметил проблему цепочки поставок урана. В частности, администрация Трампа взяла на себя очень серьезные обязательства по развитию гражданского ядерного сектора США.

— Нам понадобится больше топлива для питания всех этих реакторов. Казахстан является одним из крупнейших в мире поставщиков урана, и мы пытаемся понять, как мы можем сотрудничать с Казахстаном, чтобы обеспечить поставки в нужных объемах, — сообщил Джеффри Пайетт.

Фото: Kazinform

Директор по исследованиям и программам Глобального энергетического центра Атлантического Совета Рид Блейкмор сказал, что разработка ресурсов в Центральной Азии будет в значительной степени зависеть от доступа к энергии и воде, особенно в горнодобывающей и перерабатывающей промышленности, что будет ключевым фактором для США в создании надежной, эффективной и конкурентоспособной цепочки поставок. Эксперт также обратил внимание на логистику для вывоза ресурсов из региона и необходимости развития и расширения Среднего коридора, что в конечном итоге будет влиять на стоимость доставки материалов. Другим важным аспектом, по его мнению, является необходимость более эффективного картирования ресурсов и привлечение внимания к тому, что находится под землей, как с точки зрения масштабов, так и качества месторождений.

— Мы не сможем понять, как наиболее эффективно использовать капитал и куда направить время, если у нас не будет точного представления, что находится под землей, — высказал свое мнение Рид Блейкмор.

Он отметил, что проблемы с инфраструктурой расширяют возможности для участия США, в том числе через крупные американские компании, занимающиеся добычей полезных ископаемых.

— США необходимо использовать свои преимущества в энергетическом секторе. Если мы будем рассматривать наше партнерство в области критических важных минералов, как партнерство в области развития энергетики и инфраструктуры, мы сможем предложить более привлекательные условия для сотрудничества, — уверен Рид Блейкмор.

Сотрудник «Heritage Foundation» Джеймс Карафано подчеркнул, что администрация Трампа отдает предпочтение идее о свободных и открытых регионах. США уже поддерживают «Инициативу трех морей» (3SI) и коридор «IMEC», в логистику которых хорошо подходит Средний коридор. Эксперт считает, что США очень прагматичны, и в Центральной Азии есть много возможностей, как добыча полезных ископаемых, энергетика и другие сферы для взаимовыгодного сотрудничества.

По мнению Джеймса Карафано, администрация Трампа будет стремиться открыть Центральную Азию для Запада, в связи с чем регион будет рассматриваться как единое целое с Южным Кавказом и Черным морем. Перспективы того, что президент США Дональд Трамп посетит страны Центральной Азии невелики. Однако, эксперт отметил, что чиновники кабинета министров имеют большие полномочия, и их активность будет довольно высока.

Советник председателя Совета по международным делам и инициативам Университета Максута Нарикбаева Мирас Жиенбаев считает, что чтобы по-настоящему раскрыть экономический потенциал Казахстана и Центральной Азии в целом, нужно создать справедливое и свободное пространство.

— Есть один шаг, который ничего не стоит — отметить поправку «Джексона-Вэника». Это будет очень мощный первый шаг, демонстрирующий серьезную позицию США в работе с регионом, который сейчас только начинает развиваться, — сказал эксперт.

Он добавил, что визиты на высоком уровне всегда демонстрируют готовность работы сторон. Но пока ни один американский президент не был в Казахстане.

— Это важная часть нашего двустороннего и регионального сотрудничества между США и Центральной Азией — визиты на высоком уровне, — подчеркнул Мирас Жиенбаев.

Мнение ведущих американских экспертов о саммите «Центральная Азия + Европейский союз» читайте здесь.