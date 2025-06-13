США заинтересованы в расширении связей с Казахстаном — Марко Рубио

— Соединенные Штаты намерены продолжать сотрудничество с Казахстаном в области безопасности, содействия региональной интеграции посредством дипломатической платформы «С5+1» и изучения взаимовыгодных коммерческих возможностей, особенно в области технологий и важнейших полезных ископаемых, — сообщает Госдепартамент США.

Государственный секретарь Марко Рубио подтвердил приверженность Соединенных Штатов независимости, суверенитету и территориальной целостности Казахстана. Стороны обсудили расширение возможностей для двусторонней торговли и инвестиций, а также важность надежной инфраструктуры и благоприятной нормативно-правовой базы для американских компаний в Казахстане.

По информации МИД РК, Госсекретарь США отметил, что встреча придаст импульс для дальнейшего продвижения двусторонних отношений и укрепления взаимных связей,

— Соединенные Штаты выражают надежду на укрепление сотрудничества с Казахстаном для расширения экономических возможностей, представляющих взаимный интерес, – сообщил Марко Рубио.

В ходе встречи с Марко Рубио, стороны обсудили вопросы политического и экономического взаимодействия, энергетики, торговли, инвестиций, логистики, привлечения передовых американских технологий и укрепления деловых связей.

Стороны отметили важность координации усилий в сфере международной и региональной безопасности, положительно оценили взаимодействие в области борьбы с незаконной миграцией, а также выразили стремление к дальнейшему развитию Расширенного стратегического партнёрства между Казахстаном и США, основанного на принципах взаимного уважения и прагматичного диалога.

— Казахстан настроен на достижение практических результатов с США для продвижения взаимовыгодного партнерства, — заявил Мурат Нуртлеу.

Кроме того, глава МИД РК подчеркнул стратегическую роль Казахстана в обеспечении стабильности цепочек поставок энергоносителей и критических минералов.

Также Мурат Нуртлеу провёл переговоры с Торговым представителем США Джеймисоном Гриром. Стороны обсудили вопросы двустороннего торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия. Отмечается развитие экономических связей между двумя странами, в том числе в сферах энергетики, редкоземельных металлов, транспорта и высоких технологий.

Особое внимание было уделено вопросам текущей торговой политики США и совместной работы по тарифам и нетарифным барьерам.

В продолжение экономической повестки были обсуждены перспективы расширения транспортно-логистических маршрутов, диверсификации экспортных направлений, развития соответствующей инфраструктуры, а также вопросы взаимного доступа на рынки сельскохозяйственной продукции.

Казахская сторона подчеркнула свою приверженность созданию благоприятных условий для иностранных инвестиций, акцентировав внимание на уже реализуемых масштабных совместных проектах с ведущими американскими компаниями.

Ранее сообщалось, что в рамках визита казахстанской делегации в Вашингтон министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек и вице-президент по глобальным инициативам Колорадской горной школы Джон Брэдфорд подписали соглашение по открытию четырех программ бакалавриата, в рамках открытия в Казахстане филиала ведущего американского университета в сфере геологии и горного дела «Colorado School of Mines» (Колорадская горная школа).