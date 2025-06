Филиал ведущего университета США по горному делу откроется в Казахстане

Министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек и вице-президент по глобальным инициативам Колорадской горной школы Джон Брэдфорд подписали соглашение по открытию четырех программ бакалавриата в создаваемом новом техническом университете в Жезказгане в партнерстве с корпорацией «Казахмыс» на базе геологического кластера.

Фото: Рустем Кожыбаев/Kazinform

— Сегодня у нас особый день — большая новость — «Colorado School of Mines», номер один в мире школа по рейтингу в сфере геологии и горного дела будет открывать полноценный кампус в Казахстане. Сегодня подписали соглашение по открытию четырех программ бакалавриата: «Нефтегазовое дело», «Геология», «Геофизика» и «Горное дело». Обучение начнется в 2026 году, — сообщил Саясат Нурбек в интервью Кazinform.

Джон Брэдфорд сообщил, что американская сторона очень рада соглашению, которое было подписано сегодня.

— Мы определили Казахстан как приоритетную страну в регионе, с которой мы хотели бы сотрудничать и поддерживать развитие. Новое соглашение, которое мы только что подписали, даст нам возможность вывести это партнерство и работу на новый уровень, — рассказал Джон Брэдфорд.

Профессор геофизики отметил, что горнодобывающем секторе, где ощущается нехватка примерно 50% специалистов, потребность в высококвалифицированной рабочей силе в Казахстане и во всем мире в целом возрастает.

— Мы с нетерпением ждем начала реализации проекта и еще большего присутствия в Казахстане, — добавил профессор Колорадской горной школы.

Министр науки и высшего образования поздравил всех наших граждан и абитуриентов с новыми возможностями по получению качественного образования в геологии и геофизике.

Саясат Нурбек сообщил, что идея превращения Казахстана в большой академический и исследовательский кластер набирает обороты. Уже в этом учебном году 31,5 тысячи иностранных студентов прибыли в Казахстан.

Фото: Рустем Кожыбаев/Kazinform

39 крупных партнерств с зарубежными университетами развиваются в Казахстане, включая 9 ведущих американских университетов, среди которых «University of Arizona» в «Kozybayev University» (Северо-Казахстанский государственный университет им. М.Козыбаева, г. Петропавловск), «Penn State» в «Satbayev University» (Казахский национальный исследовательский технический университет имени К. И. Сатпаева, г. Алматы), «University of Minnesota» в «Qostanai memlekettik universiteti» (Костанайский региональный университет им. А.Байтурсынова, г. Костанай), «Arizona State University» (Государственный университет Аризоны) на базе Южно-Казахстанского университета им. М.Ауезова, зарубежный кампус «New York Film Academy» в Каскелене недалеко от Алматы, «Illinois Institute of Technology» в сотрудничестве с Университетом Нархоз г. Алматы.

Ранее сообщалось об открытии второго филиала «Arizona State University» (государственный университет Аризоны) на базе Южно-Казахстанского университета им. М. Ауезова.