Кадровые назначения за неделю

На этой неделе в Казахстане произошел ряд кадровых назначений в различных организациях и государственных органах, передает корреспондент агентства Kazinform.

Постоянным представителем Республики Казахстан при Организации Объединенных Наций назначен Кайрат Умаров.

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Асет Иргалиев назначен Постоянным представителем Республики Казахстан при Всемирной торговой организации и международных экономических организациях, он освобожден от ранее занимаемой должности.

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Постоянным представителем Республики Казахстан при Международной организации гражданской авиации назначен Тимур Тлегенов.

С октября 2009 года по октябрь 2019 года работал в Комитете гражданской авиации Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан. С октября 2019 года по январь 2022 года работал в Комитете гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

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Акан Рахметуллин назначен первым заместителем министра иностранных дел Республики Казахстан.

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Новым руководителем АО НК «Казахстан Инжиниринг» стал Талгат Турлыбаев. Ранее он возглавлял АО «Семей инжиниринг».

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Асхат Хасенов назначен и.о. председателя правления АО НК «КазМунайГаз». На него возложено исполнение обязанностей председателя правления АО НК «КазМунайГаз» до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров АО НК «КазМунайГаз».

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Нурдаулет Килыбай назначен акимом Мангистауской области.

Нурдаулет Килыбай родился в 1978 году в Бейнеу Мангистауской области. Окончил в 1999 году

В разные годы занимал должности: президент АО «Вокзал Сервис» (2009-2010); управляющий директор АО «Национальная компания «Казахстан Темір Жолы» по пассажирским перевозкам (06.2010-10.2010); председатель Комитета транспорта и путей сообщения Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (11.2010-09.2011); советник президента АО «Национальная компания «Казахстан Темір Жолы» (09.2011-11.2011); директор филиала АО «Национальная компания «Казахстан Teмip Жолы» - «Мангистауское отделение дороги» (11.2011-01.2012); управляющий директор - руководитель аппарата АО «НК «ҚТЖ» (08.2013-09.2015); исполняющий обязанности президента АО «Пассажирские перевозки» (с 08.09.2015); заместитель акима Мангистауской области (11.2018-06.2020); аким города Актау (06.2020-10.2022); заместитель акима Мангистауской области (10.2022-01.2023); генеральный директор - председатель правления АО «Озенмунайгаз» (с 01.2023).

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Айдос Майлыбаев назначен прокурором Мангистауской области.

Айдос Майлыбаев трудовую деятельность в органах прокуратуры начал в 2001 году с должности помощника прокурора города Тараза Жамбылской области.

В разные годы занимал должности прокурора Жамбылского и Панфиловского районов Алматинской области, заместителя прокурора Жамбылской области, первого заместителя прокурора Актюбинской области.

До назначения на новую должность являлся прокурором Акмолинской области более 4 лет.

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В Мангистауской области произошла смена руководителя департамента Комитета национальной безопасности.

На смену Бахытжану Валениязову пришел Серик Амиров, который до этого занимал позицию первого заместителя начальника ДКНБ по Атырауской области.

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В Шымкенте назначили нового руководителя управления жилья. Им стал Азат Исламов.

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В Северо-Казахстанской области Бахытжан Абулхаиров назначен руководителем департамента экономических расследований.

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Марат Журкабаев назначен акимом Узункольского района Костанайской области. Трудовую деятельность начал в 1993 году в Детско-юношеской спортивной школе города Аркалыка. До 2010 года работал на различных должностях в организациях Аркалыка, Костаная и Карабалыкского района. С 2010 по 2012 год работал в акимате Костаная, затем заместителем акима Костаная. С 2021 года до настоящего времени занимал должность руководителя управления общественного развития.

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Акимом Карасуского района Костанайской области стал Кайрат Оспанов. До назначения с февраля 2022 года работал руководителем департамента по управлению земельными ресурсами по Костанайской области Комитета по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства.