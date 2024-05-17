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    19:47, 16 Май 2024 | GMT +6

    В Узункольском районе Костанайской области назначили нового акима

    Марат Журкабаев
    Фото: акимат

    Распоряжением акима области, по согласованию с маслихатом Узункольского района, Марат Журкабаев назначен акимом Узункольского района, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Марат Журкабаев родился в 1976 году в Аулиекольском районе Костанайской области. Окончил Аркалыкский педагогический институт, Костанайский социально-технический университет по специальности учет и аудит.

    Трудовую деятельность начал в 1993 году в Детско-юношеской спортивной школе города Аркалык.

    До 2010 года работал на различных должностях в организациях городов Аркалыка, Костаная и Карабалыкского района.

    С 2010 по 2012 год работал в акимате города Костаная, затем заместителем акима Костаная.

    Работал заместителем руководителя областного управления образования. Далее работал заместителем акима города Лисаковска.

    Занимал должность директора Костанайского сельскохозяйственного колледжа, затем Костанайского индустриально-педагогического колледжа.

    Работал руководителем областного управления по вопросам молодежной политики.

    С 2021 года до настоящего времени занимал должность руководителя управления общественного развития.

    Теги:
    Кадровые назначения Назначения Костанайская область Акимат Акимы
    Дарья Аверченко
    Автор
    Дарья Аверченко
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