В Узункольском районе Костанайской области назначили нового акима

Распоряжением акима области, по согласованию с маслихатом Узункольского района, Марат Журкабаев назначен акимом Узункольского района, передает корреспондент агентства Kazinform.

Марат Журкабаев родился в 1976 году в Аулиекольском районе Костанайской области. Окончил Аркалыкский педагогический институт, Костанайский социально-технический университет по специальности учет и аудит.

Трудовую деятельность начал в 1993 году в Детско-юношеской спортивной школе города Аркалык.

До 2010 года работал на различных должностях в организациях городов Аркалыка, Костаная и Карабалыкского района.

С 2010 по 2012 год работал в акимате города Костаная, затем заместителем акима Костаная.

Работал заместителем руководителя областного управления образования. Далее работал заместителем акима города Лисаковска.

Занимал должность директора Костанайского сельскохозяйственного колледжа, затем Костанайского индустриально-педагогического колледжа.

Работал руководителем областного управления по вопросам молодежной политики.

С 2021 года до настоящего времени занимал должность руководителя управления общественного развития.