Президент назначил Постоянного представителя РК при Международной организации гражданской авиации
Указом Главы государства Тлегенов Тимур Калдыбаевич назначен Постоянным представителем Республики Казахстан при Международной организации гражданской авиации, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
Тимур Тлегенов родился 20 марта 1988 года.
В 2021 году окончил Национальную школу гражданской авиации Франции (ENAC) по специальности «управление воздушным транспортом», в 2014 году окончил Академию государственного управления при Президенте Республики Казахстан по специальности «международные отношения», в 2009 году с отличием окончил Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева по специальности «международные отношения».
С октября 2009 года по октябрь 2019 года работал в Комитете гражданской авиации Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан на должностях эксперта, главного эксперта, главного эксперта — старшего государственного авиационного инспектора управления международных отношений и авиационных перевозок.
С октября 2019 года по январь 2022 года работал в Комитете гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан на должности руководителя управления авиационных перевозок и регулирования международного воздушного сообщения.
Указом Президента Республики Казахстан от 2 декабря 2021 года награжден Почетной грамотой Республики Казахстан.