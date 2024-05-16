Нового районного акима назначили в Костанайской области

Распоряжением акима области, по согласованию с маслихатом Карасуского района Кайрат Оспанов был назначен акимом Карасуского района, передает корреспондент агентства Kazinform.

Кайрат Оспанов родился в 1978 году в Тарановском районе Костанайской области. Окончил Костанайский государственный университет имени А. Байтурсынова по специальностям юриспруденция, бакалавр финансов, также окончил университет Международного Бизнеса по специальности деловое администрирование (магистр).

Трудовую деятельность начал в 1998 году юрисконсультом на предприятии«Кайранколь» Тарановского района.

С декабря 1999 года по март 2003 год работал юрисконсультом в различных предприятиях Тарановского района и города Костанай. Далее являлся адвокатом Костанайской областной коллеги адвокатов.

С 2013 по 2016 год работал руководителем государственно-правового отдела в аппарате акима Костанайской области.

С 2016 по 2020 год занимал руководящие должности в АО «Центр развития города Алматы», ТОО «ЗаңгерКонсалтинг» и СПК «Тобол».

С августа 2020 года по февраль 2022 года занимал должность руководителя управления по контролю за использованием и охраной земель акимата Костанайской области.

С февраля 2022 года до настоящего времени работал руководителем департамента по управлению земельными ресурсами по Костанайской области Комитета по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства.