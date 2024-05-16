Кайрат Умаров назначен постоянным представителем Казахстана при ООН

Кайрат Умаров назначен Постоянным представителем Республики Казахстан при Организации Объединенных Наций, передает агентство Kazinform.

— Указом Главы государства Умаров Кайрат Ермекович назначен Постоянным представителем Республики Казахстан при Организации Объединенных Наций, он освобожден от ранее занимаемой должности, — говорится в сообщении Акорды.

Другим Указом Главы государства Рахметуллин Акан Акасович освобожден от должности Постоянного представителя Республики Казахстан при Организации Объединенных Наций.

Кайрат Умаров родился 12 января 1963 года в г.Фергана (Узбекистан). Окончил в 1985 году Алма-Атинский педагогический институт иностранных языков по специальности учитель английского и французского языков.

Трудовую деятельность начал в 1987 году в качестве преподавателя в Алматинском педагогическом институте иностранных языков. Являлся научным сотрудником Института истории, этнографии и археологии Академии наук Казахстана, старшим редактором переводов с английского языка главной редколлегии по художественному переводу при Союзе писателей Республики Казахстан.

Свою дипломатическую службу начал в 1992 году с должности второго секретаря паспортно-визового отдела МИД РК. Затем был первым секретарем Управления стран Европы и Америки и заведующим отдела Америки Управления Европы и Америки.

В 1994 году был направлен в Посольство Казахстана в США в качестве первого секретаря, где дослужился до советника.

В 1996-1998 годы работал начальником управления, заместителем директора департамента Европы.

С 1998 по 2003 годы снова направлен в Посольство РК в США в качестве советника-посланника.

В 2004 году являлся Послом по особым поручениям МИД РК.

С апреля по август 2004 года - главный инспектор Центра внешней политики Администрации Президента РК.

В 2004-2009 годы был Послом Казахстана в Индии и Шри-Ланке по совместительству.

С 2009 по 2013 годы занимал должность заместителя министра иностранных дел РК.

С 2013 по 2017 годы являлся Послом Казахстана в США.

До назначения Послом Казахстана в Австрии с 2017 года был Постоянным представителем Казахстана при ООН в Нью-Йорке. Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла. Владеет английским и французскими языками.

С октября 2022 года занимал должность первого заместителя министра иностранных дел Республики Казахстан.