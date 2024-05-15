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    16:11, 15 Май 2024 | GMT +6

    Талгат Турлыбаев возглавил нацкомпанию «Казахстан инжиниринг»

    Талгат Турлыбаев
    Фото: АО «Семей инжиниринг»

    Новым руководителем АО НК «Казахстан Инжиниринг» стал Талгат Турлыбаев. Ранее он возглавлял АО «Семей инжиниринг», передает агентство Kazinform.

    — Решением Совета директоров от 14 мая 2024 года на пост председателя Правления АО «Национальная Компания „Казахстан инжиниринг“ назначен Турлыбаев Талгат Токтарханович, — сообщили в компании.

    Талгат Турлыбаев родился в 1964 году в Семипалатинске, окончил Высшую школу КГБ СССР им. Дзержинского. В 2015 году окончил РАНХиГС в Москве, магистр юриспруденции.

    1984-1985 — слесарь-ремонтник, Семипалатинский филиал Рубцовского машиностроительного завода г. Семипалатинск

    1990-1996 — старший оперуполномоченный, КГБ-КНБ РК г. Семипалатинск

    1996-2002 — заместитель директора, Семипалатинский филиал ОАО «Народный банк Казахстана» г. Семипалатинск

    2002-2005 — Гендиректор РГП «Бронетанковый ремонтный завод» МО РК, АО «Семей инжиниринг» г. Семипалатинск

    2005-2008 — исполнительный директор, АО НК «Казахстан Инжиниринг» г. Астана

    2008-2008 — Гендиректор в коммерческой организации г. Астана

    2009-2011 — Гендиректор, РГП «Казпсецэкспорт» МО РК г. Алматы-Астана

    2011-2013 — Первый секретарь (Управляющий делами), Посольство РК в РФ г. Москва

    2014-2017 — зампредседателя Правления, АО «Казахстанский институт развития индустрии» г. Астана

    03.2017-06.2017 — Президент АО «Центр военно-стратегических исследований» г. Астана

    06.2017- по настоящее время — Гендиректор АО «Семей инжиниринг» г. Семей

    Теги:
    Кадровые назначения Инженеры Назначения КНБ
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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