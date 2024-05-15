Талгат Турлыбаев возглавил нацкомпанию «Казахстан инжиниринг»

Новым руководителем АО НК «Казахстан Инжиниринг» стал Талгат Турлыбаев. Ранее он возглавлял АО «Семей инжиниринг», передает агентство Kazinform.

— Решением Совета директоров от 14 мая 2024 года на пост председателя Правления АО «Национальная Компания „Казахстан инжиниринг“ назначен Турлыбаев Талгат Токтарханович, — сообщили в компании.

Талгат Турлыбаев родился в 1964 году в Семипалатинске, окончил Высшую школу КГБ СССР им. Дзержинского. В 2015 году окончил РАНХиГС в Москве, магистр юриспруденции.

1984-1985 — слесарь-ремонтник, Семипалатинский филиал Рубцовского машиностроительного завода г. Семипалатинск

1990-1996 — старший оперуполномоченный, КГБ-КНБ РК г. Семипалатинск

1996-2002 — заместитель директора, Семипалатинский филиал ОАО «Народный банк Казахстана» г. Семипалатинск

2002-2005 — Гендиректор РГП «Бронетанковый ремонтный завод» МО РК, АО «Семей инжиниринг» г. Семипалатинск

2005-2008 — исполнительный директор, АО НК «Казахстан Инжиниринг» г. Астана

2008-2008 — Гендиректор в коммерческой организации г. Астана

2009-2011 — Гендиректор, РГП «Казпсецэкспорт» МО РК г. Алматы-Астана

2011-2013 — Первый секретарь (Управляющий делами), Посольство РК в РФ г. Москва

2014-2017 — зампредседателя Правления, АО «Казахстанский институт развития индустрии» г. Астана

03.2017-06.2017 — Президент АО «Центр военно-стратегических исследований» г. Астана

06.2017- по настоящее время — Гендиректор АО «Семей инжиниринг» г. Семей