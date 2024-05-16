Назначен Постоянный представитель Казахстана при ВТО

Указом Главы государства Иргалиев Асет Арманович назначен Постоянным представителем Республики Казахстан при Всемирной торговой организации и международных экономических организациях, он освобожден от ранее занимаемой должности, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

Указом Главы государства Айтжан Жанар Сейдакметкызы освобождена от должности Постоянного представителя Республики Казахстан при Всемирной торговой организации и международных экономических организациях.

Асет Иргалиев родился в 1986 году в городе Костанай.

В 2008 году окончил Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования (КИМЭП) со степенью бакалавра в области экономики государственной политики, в том же году в рамках программы по международному обмену окончил Международную школу бизнеса Йонкопинг в Швеции со степенью бакалавра наук в области международной экономики.

В 2009 году окончил Йоркский университет, в 2010 году окончил Ноттингемский университет в Великобритании, со степенью магистра экономики.

С сентября 2010 по январь 2013 года — региональный аналитик по Восточной Европе и Кавказу экономического департамента Европейского банка реконструкции и развития в Лондоне.

С января 2013 по июнь 2016 года — вице-президент, заместитель председателя правления, первый заместитель председателя правления, председатель правления АО «Институт экономических исследований» Министерства национальной экономики РК.

С октября по декабрь 2016 года — советник председателя правления АО «НУХ «Байтерек».

С декабря 2016 по август 2017 года — советник Премьер-министра РК.

С августа 2017 по сентябрь 2018 года — заведующий Центром проектного управления Канцелярии Премьер-министра РК.

С сентября 2018 по март 2019 года — вице-министр национальной экономики РК.

С марта по август 2019 года — заместитель руководителя Канцелярии Премьер-министра РК.

С августа 2019 по январь 2021 года — первый вице-министр национальной экономики РК.

С января 2021 года по январь 2022 года — министр национальной экономики РК.

С января 2022 года по сентябрь 2023 года — председатель агентства по стратегическому планированию и реформам РК.

С 2023 года по май 2024 — помощник Президента Республики Казахстан по экономическим вопросам.

С 16 мая 2024 года — Постоянный представитель Республики Казахстан при Всемирной торговой организации и международных экономических организациях.