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    18:20, 13 Май 2024 | GMT +6

    Нового руководителя департамента экономических расследований назначали в СКО

    Нового руководителя департамента экономических расследований назначали в СКО
    Фото: пресс-служба ДЭР по СКО

    В Северо-Казахстанской области назначили нового руководителя департамента экономических расследований. Им стал 38-летний Бахытжан Абулхаиров, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По информации пресс-службы ведомства, личному составу департамента Абулхаирова представил заместитель Председателя Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов. Он отметил опыт работы и заслуги вновь назначенного руководителя, пожелал ему и коллективу больших успехов в трудовой деятельности.

    Бахытжан Абулхаиров окончил Академию финансовой полиции. Работал в органах финансовой полиции, департаменте по противодействию коррупции, в службе экономических расследований.

    До настоящего назначения был заместителем руководителя департамента экономических расследований по городу Шымкенту.

    Теги:
    Кадровые назначения СКО Назначения
    Олеся Жуковень
    Автор
    Олеся Жуковень
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