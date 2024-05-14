Нового руководителя департамента экономических расследований назначали в СКО

В Северо-Казахстанской области назначили нового руководителя департамента экономических расследований. Им стал 38-летний Бахытжан Абулхаиров, передает корреспондент агентства Kazinform.

По информации пресс-службы ведомства, личному составу департамента Абулхаирова представил заместитель Председателя Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов. Он отметил опыт работы и заслуги вновь назначенного руководителя, пожелал ему и коллективу больших успехов в трудовой деятельности.

Бахытжан Абулхаиров окончил Академию финансовой полиции. Работал в органах финансовой полиции, департаменте по противодействию коррупции, в службе экономических расследований.

До настоящего назначения был заместителем руководителя департамента экономических расследований по городу Шымкенту.