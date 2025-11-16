Госвизит Касым-Жомарта Токаева в Узбекистан завершился
Государственный визит Президента Касым-Жомарта Токаева в Узбекистан завершился, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
В аэропорту «Ташкент-Хумо» Главу государства проводил Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.
Напомним, Президент Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева находится с государственным визитом в Ташкенте.
Ранее Главы двух государств провели переговоры.
Позже Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев выступили на втором заседании Высшего межгосударственного совета, а также приняли участие в церемонии запуска совместных проектов.
Также Шавкат Мирзиёев вручил Касым-Жомарту Токаеву высшую госнаграду Узбекистана.
В рамках госвизита Главы государств подписали ряд документов.
16 ноября Президент Казахстана выступил на VII Консультативной встрече глав государств ЦА, по итогам которой участники подписали ряд документов.