    Госвизит Касым-Жомарта Токаева в Узбекистан завершился

    Государственный визит Президента Касым-Жомарта Токаева в Узбекистан завершился, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Госвизит Касым-Жомарта Токаева в Узбекистан завершился
    Фото: Акорда

    В аэропорту «Ташкент-Хумо» Главу государства проводил Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

    Госвизит Касым-Жомарта Токаева в Узбекистан завершился
    Фото: Акорда

    Напомним, Президент Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева находится с государственным визитом в Ташкенте.

    Ранее Главы двух государств провели переговоры.

    Позже Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев выступили на втором заседании Высшего межгосударственного совета, а также приняли участие в церемонии запуска совместных проектов.

    Также Шавкат Мирзиёев вручил Касым-Жомарту Токаеву высшую госнаграду Узбекистана.

    В рамках госвизита Главы государств подписали ряд документов.

    16 ноября Президент Казахстана выступил на VII Консультативной встрече глав государств ЦА, по итогам которой участники подписали ряд документов.

