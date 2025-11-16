Госвизит Касым-Жомарта Токаева в Узбекистан завершился

В аэропорту «Ташкент-Хумо» Главу государства проводил Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Фото: Акорда

Напомним, Президент Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева находится с государственным визитом в Ташкенте.

Ранее Главы двух государств провели переговоры.

Позже Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев выступили на втором заседании Высшего межгосударственного совета, а также приняли участие в церемонии запуска совместных проектов.

Также Шавкат Мирзиёев вручил Касым-Жомарту Токаеву высшую госнаграду Узбекистана.

В рамках госвизита Главы государств подписали ряд документов.

16 ноября Президент Казахстана выступил на VII Консультативной встрече глав государств ЦА, по итогам которой участники подписали ряд документов.