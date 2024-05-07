Дело Бишимбаева: что будет на следующем судебном заседании

На сегодняшнем заседании в Астане подсудимые Куандык Бишимбаев и Бахытжан Байжанов выступили с последним словом. Каким будет следующий этап судебного процесса, рассказали в Верховном суде РК, передает корреспондент агентства Kazinform.

— 10 мая будет обсуждение вопросов участниками перед присяжными заседателями, — сообщили в пресс-службе ВС.

Кроме того, адвокат потерпевшей стороны Игорь Вранчев в кулуарах суда пояснил журналистам, как будет дальше проходить судебное разбирательство.

— Все зависит от того, сколько времени присяжные заседатели будут находиться в совещательной комнате. Я думаю, что 10 числа полдня уйдет на вопросы, потому что, наверняка, будет спор между нами, защита по постановке всех остальных вопросов. В любом случае, судья их будет корректировать и остальное, уже запрещенное. Может быть, они в этот день примут решение, а, может, для этого понадобится время, чтобы изучить те материалы, которые были следом в ходе судебного заседания. В любом случае, это не менее одного дня займет все, — сказал он.

Ранее в ходе судебного процесса Куандык Бишимбаев произнес последнее слово.

— Я специально пошел на открытый суд присяжных, несмотря на давление в СМИ, чтобы хотя бы до 10 человек донести правду. Я хотел быть выслушанным 10 людьми. Вам предстоит нелегкая ноша — решить судьбу и жизнь человека. Я знаю, что каждый человек проходит тест Всевышнего. 9 ноября я его провалил. В тот день я оскорбил все лучшее, что есть во мне. Мои действия стали причиной смерти любимого мною человека, горя ее родителей и близких, — сказал подсудимый.

После чего с последним словом также выступил второй подсудимый Бахытжан Байжанов.

— Главный вопрос не в том, самое важное — знал ли я, Байжанов, что на тот момент было совершено тяжелое преступление, причинение смерти Салтанат, я могу поклясться, что не знал. Если бы знал, не сделал бы ни одного из этих действий. Я не просто не понимал, даже не предполагал, что эти действия могут были восприняты как попытка скрыть преступление, — заявил Бахытжан Байжанов.

Напомним, Куандык Бишимбаев обвиняется по п. 1, ч. 2 статьи 110 Уголовного кодекса (Истязание), п. 5, ч. 2 статьи 99 (Убийство, совершенное с особой жестокостью), статье 14 ч. 2 (Рецидив особо тяжкого преступления).

Ранее департамент полиции по Астане возбудил уголовное дело по факту угроз в адрес судьи Айжан Кульбаевой.

В интернете опубликовали изображения присяжных заседателей. Председательствующая по делу обязала удалить опубликованные материалы, а также запретила распространение изображений. В целях исключения подобных фактов представители СМИ были удалены из зала судебного заседания. Те, кто опубликовал изображения, будут привлечены к ответственности. Позже представителей СМИ вернули в зал заседания.

В ходе исследования материалов дела были допрошены брат погибшей Айтбек Амангельды, озвучены результаты экспертизы, свои показания дали двоюродная сестра погибшей Айнур Нукенова и подруга Аида Ахмедина, независимый эксперт, ясновидящая и другие свидетели.





