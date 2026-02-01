Что изменится в Казахстане с 1 февраля

Вводится особый контроль за школами

С 1 февраля в стране вводится особый контроль и надзор за всеми организациями образования по принципу «внезапности». Как сообщил Премьер-министр Олжас Бектенов, это касается вопросов оздоровления детей, их безопасности и питания.

Госконтроль будет регламентироваться законом «О правах ребенка в РК», что закрепляет особый порядок контроля и усиливает требования к качеству и безопасности предоставляемых услуг. Теперь уполномоченный орган может самостоятельно принимать решение о проверке и сразу выходить на объект при поступлении сигнала о конкретных нарушениях.

Стартует тест на гражданство

С 3 по 10 февраля пройдет прием заявлений на тестирование для претендентов на получение гражданства РК.

Подать заявление можно на сайте Национального центра тестирования или через мобильное приложение UTO. Само тестирование состоится 11 февраля. Экзамен включает три блока:

— тест по казахскому языку — 30 заданий, пороговый балл — 15;

— тест по основам Конституции РК (на казахском или русском языке) — 40 заданий, пороговый балл — 20;

— тест по истории Казахстана (на казахском или русском языке) — 30 заданий, пороговый балл — 15.

Максимальный балл — 100, пороговый балл — 50. На выполнение заданий отводится 2 часа 10 минут. Для лиц с инвалидностью предусмотрено дополнительное время — 30 минут.

Стоимость участия в тестировании составляет 14 693 тенге. Для желающих улучшить подготовку доступно платное пробное тестирование стоимостью 3 355 тенге на сайте в разделе «Пробное тестирование».

Дети получат выплаты с Нацфонда

В феврале из Национального фонда детям Казахстана выплатят 100-130 долларов. Аналогичную сумму дети получили на счета в 2025 году.

Целевые накопления казахстанцев, рожденных в 2008 году и достигающих в 2026 году 18 лет, также будут зачислены на их целевые накопительные счета не позднее 1 февраля.

Всего в период с 1 февраля 2024 года по программе «Нацфонд — детям» казахстанцы использовали более 31 млн долларов.

Появятся новые правила для высотных ЖК

С 1 февраля многоквартирные дома выше 28 метров перед приемкой и вводом в эксплуатацию должны получать заключение о соответствии объекта требованиям пожарной безопасности.

Выдача данного заключения будет осуществляться территориальным подразделением уполномоченного органа в сфере гражданской защиты.

В ходе осуществления данной функции территориальным подразделением уполномоченного органа будет проводиться пожарно-техническое обследование построенного объекта на соответствие выполненных строительно-монтажных работ требованиям пожарной безопасности.

Маркировка пива станет обязательной

Обязательная маркировка пива и пивных напитков вводится с 1 февраля в Казахстане.

В КГД призывают производителей и импортеров заранее подготовиться к переходу, интегрировать процессы маркировки в бизнес-процессы и обеспечить своевременное исполнение требований.

По вопросам регистрации в информационной системе маркировки, получения кодов и технической поддержки участники рынка могут обращаться к Единому оператору по номеру 8 800 080 65 65 (звонок бесплатный).

Цифровой тенге введут в госзакупки

Цифровой тенге с маркировкой НДС начнут использовать в госзакупках со 2 февраля.

Целью пилотного проекта является упрощение и повышение эффективности исполнения налоговых обязательств для лиц, участвующих в госзакупках. Он направлен на обеспечение прозрачности и прослеживаемости расчетов между заказчиками и поставщиками, повышение полноты и своевременности поступлений в бюджет, снижение налоговых рисков и ограничение возможностей применения фиктивных схем.

Участниками являются: КГД, органы госдоходов, КГК, Нацбанк, банки второго уровня, АО «НПК», потенциальные поставщики госзакупок, разработчики учетных систем.

Пилотный проект реализуется в сроки со 2 февраля 2026 года по 31 декабря 2026 года включительно.

Стартуют зимние Олимпийские игры

Предстоящие Зимние Олимпийские игры стартуют 6 февраля в Италии. Сама церемония открытия пройдет на знаменитом футбольном стадионе «Стадио Сан-Сиро» в городе Милане. Игры продлятся до 22 февраля, а Паралимпийские игры пройдут с 6 по 15 марта.

Талисманы Зимних Олимпийских игр 2026 в Милане и Кортине — персонажи по именам «Tina» и «Milo» (горностаи).

На церемонии открытия Олимпиады флаг Казахстана понесут Денис Никиша, заслуженный мастер спорта РК по шорт-треку, и Яна Хан, мастер спорта международного класса по шорт-треку.

Казахстанские спортсмены будут соревноваться в 10 видах спорта: биатлон, конькобежный спорт, фигурное катание, шорт-трек, горнолыжный спорт, лыжное двоеборье, лыжные гонки, прыжки на лыжах с трамплина, фристайл-могул и фристайл-акробатика.

Кто именно из казахстанских спортсменов будет бороться за олимпийские награды — читайте здесь.

Начало священного месяца Рамазан

Как сообщили в Духовном управлении мусульман Казахстана, месяц Рамазан в 2026 году начнется 19 февраля, ночь предопределения (Ляйлятуль-кадр) — с 16 на 17 марта. Праздник Ораза айт отметят 20 марта, а Курбан айт пройдет с 27 по 29 мая.

В ДУМК уточнили, что начало месяцев по хиджре определено на основе данных международных астрономических исследовательских центров. При этом специалисты по фетвам обращают внимание, что фактические даты религиозных праздников могут быть скорректированы на один день в зависимости от наблюдения новолуния.

Отметим, что в прошлом году в Казахстане месяц Рамазан начался 1 марта, а ночь Қадір түні (Ляйлятуль-кадр) пришлась на ночь с 26 на 27 марта.