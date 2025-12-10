РУ
    09:07, 10 Декабрь 2025 | GMT +5

    Маркировка пива станет обязательной в РК: производителям и импортерам напомнили сроки

    С 1 февраля 2026 года в Казахстане вводится обязательная маркировка пива и пивных напитков, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Anadolu ajansı

    Об этом сообщил департамент государственных доходов по Костанайской области, уточнив поэтапные сроки внедрения для разных видов упаковки.

    С 1 февраля 2026 года — маркировка продукции, выпускаемой в кегах и пива, пивных напитков в бутылках, а с 1 января 2027 года — маркировка продукции, выпускаемой в банках. Ведомство призывает производителей и импортеров заранее подготовиться к переходу, интегрировать процессы маркировки в бизнес-процессы и обеспечить своевременное исполнение требований.

    По вопросам регистрации в информационной системе маркировки, получения кодов и технической поддержки участники рынка могут обращаться к Единому оператору по номеру 8 800 080 65 65 (звонок бесплатный).

    Участники рынка могут пройти онлайн-обучение по работе в информационной системе маркировки и прослеживаемости товаров (ИС МПТ):

    Напомним, Казахстан перейдет на цифровую маркировку пива в феврале 2026 года — об этом заявил заместитель Премьер-министра — министр национальной экономики Серик Жумангарин.

    Дарья Аверченко
    Дарья Аверченко
    Автор
