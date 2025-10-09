Казахстан планирует поэтапную цифровую маркировку пива с 2026 года

Открывая встречу, вице-премьер отметил положительные итоги заседания Совета по улучшению инвестиционного климата, на котором рассматривался вопрос внедрения цифровой маркировки потребительских товаров. Он подчеркнул, что Правительство высоко ценит вклад иностранных партнеров и Американской торговой палаты в развитие инвестиционного климата Казахстана. Все предложения и рекомендации, высказанные на заседании, были внимательно изучены.

По словам Серика Жумангарина, встреча с представителями бизнес-сообщества является хорошей возможностью обсудить практические аспекты внедрения цифровой маркировки.

- Мы считаем, что обязательная цифровая маркировка – действенный инструмент для снижения доли теневой экономики и повышения прозрачности товарных рынков. Особое внимание в этом процессе уделяется пивоваренной отрасли, где цифровая маркировка позволит оценить эффективность подхода на практике. Введение маркировки пивоваренной продукции позволит сократить объем нелегальной продукции и «обелить» этот сегмент рынка более чем на 25%, — отметил он.

В соответствии с Программой действий Правительства (Постановление РК №431 от 12 июня 2025 года) обязательная маркировка пивоваренной продукции запланирована с февраля 2026 года. В то же время, для снижения нагрузки на бизнес принято решение об отсрочке введения маркировки бутылок и банок до января 2027 года. Это позволит предприятиям поэтапно инвестировать в оборудование и доработку собственных информационных систем.

Исполнительный директор Американской торговой палаты в Казахстане Джефф Эрлих отметил, что международные компании, реализующие крупные проекты в стране, заинтересованы в успешной и поэтапной реализации системы маркировки. Вместе с тем, бизнес-сообщество обращает внимание на важность обеспечения сбалансированных сроков внедрения, чтобы сохранить устойчивость инвестиционной активности.

Директор по корпоративным вопросам Efes Kazakhstan Чингиз Каскеев отметил, что бизнес поддерживает внедрение цифровой маркировки и положительно оценивает поэтапный подход Правительства. Первый этап маркировки предусматривает охват кег и бутылок с февраля 2026 года, второй - банок с января 2027 года. Вместе с тем, с учетом сроков поставки оборудования и сезонности производства, компания предложила рассмотреть возможность переноса запуска на ноябрь 2026 года.

Серик Жумангарин заявил, что у Правительства есть четкий план внедрения маркировки, и важно закрепить сроки, чтобы участники рынка могли своевременно подготовиться.

- Мы готовы перенести маркировку бутылок и банок на январь 2027 года, но с учетом сезонности пивоваренной отрасли запуск маркировки кег должен состояться уже в сентябре 2026 года. Нанесение маркировки на кеги не требует автоматизации и не несет существенных затрат, — подчеркнул он.

Вице-премьер отметил, что в рамках нового Налогового кодекса Правительство готово рассмотреть возможность дополнительного стимулирования бизнеса через налоговые вычеты, которые могут превышать фактические затраты на внедрение маркировки. Для проработки данного механизма он поручил Министерству национальной экономики и Министерству финансам подготовить соответствующие предложения, направленные на то, чтобы процесс маркировки был экономически выгодным для участников рынка.

В Казахстане уже отмечается рост экспорта пива в страны, где действует цифровая маркировка. В первом полугодии 2025 года объем экспорта составил 12,6 млн литров, что на 33% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Российские компании начали сертификацию продукции казахстанских пивоварен, ранее не представленных на рынке РФ. Это подтверждает экспортный потенциал и техническую готовность отечественных производителей.

