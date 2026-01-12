РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:48, 12 Январь 2026 | GMT +5

    Начинается прием заявок на экзамен для претендентов на гражданство РК

    С 3 по 10 февраля в Казахстане пройдет прием заявлений на тестирование для претендентов на получение гражданства Республики Казахстан, передает корреспондент агентства Kazinform.

    гражданство РК
    Фото: Kazinform

    Подать заявление можно на сайте Национального центра тестирования или через мобильное приложение UTO. Само тестирование состоится 11 февраля.

    Экзамен включает три блока:

    • тест по казахскому языку — 30 заданий, пороговый балл — 15;
    • тест по основам Конституции Республики Казахстан (на казахском или русском языке) — 40 заданий, пороговый балл — 20;
    • тест по истории Казахстана (на казахском или русском языке) — 30 заданий, пороговый балл — 15.

    Максимальный балл — 100, пороговый балл — 50.
    На выполнение заданий отводится 2 часа 10 минут. Для лиц с инвалидностью предусмотрено дополнительное время — 30 минут.

    Стоимость участия в тестировании составляет 14 693 тенге. Для желающих улучшить подготовку доступно платное пробное тестирование стоимостью 3 355 тенге на сайте в разделе «Пробное тестирование».

    Подробная информация размещена на сайте testcenter.kz в разделе «Претендентам на гражданство».

    Напомним, в 2025 году внесли изменения в требования по знанию казахского языка при приеме или восстановлении в гражданстве РК.

    Теги:
    Гражданство Казахстана Казахстан
    Адия Абубакир
    Адия Абубакир
    Автор
    Сейчас читают