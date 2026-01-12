Начинается прием заявок на экзамен для претендентов на гражданство РК

Подать заявление можно на сайте Национального центра тестирования или через мобильное приложение UTO. Само тестирование состоится 11 февраля.

Экзамен включает три блока:

тест по казахскому языку — 30 заданий, пороговый балл — 15;

тест по основам Конституции Республики Казахстан (на казахском или русском языке) — 40 заданий, пороговый балл — 20;

тест по истории Казахстана (на казахском или русском языке) — 30 заданий, пороговый балл — 15.

Максимальный балл — 100, пороговый балл — 50.

На выполнение заданий отводится 2 часа 10 минут. Для лиц с инвалидностью предусмотрено дополнительное время — 30 минут.

Стоимость участия в тестировании составляет 14 693 тенге. Для желающих улучшить подготовку доступно платное пробное тестирование стоимостью 3 355 тенге на сайте в разделе «Пробное тестирование».

Подробная информация размещена на сайте testcenter.kz в разделе «Претендентам на гражданство».

Напомним, в 2025 году внесли изменения в требования по знанию казахского языка при приеме или восстановлении в гражданстве РК.