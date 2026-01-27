Особый контроль за организациями образования вводят в Казахстане с февраля

По его словам, в последние годы значительно расширена законодательная основа, особенно в части обеспечения неотвратимости наказания за преступления против детей.

Функционирует единый контакт-центр 111 по вопросам семьи, защиты прав женщин и детей. По фактам обращений обязательно оказывается помощь и проводятся проверки. Во всех регионах действуют региональные уполномоченные по правам ребенка.

С 1 февраля вводится особый контроль и надзор за всеми организациями образования по принципу «внезапности».

— Это касается вопросов оздоровления детей, их безопасности, питания. Поручаю министерствам здравоохранения, просвещения, культуры, труда и социальной защиты, туризма, внутренних дел совместно с акиматами до 30 января подготовить реестр объектов, подлежащих особому контролю и надзору, — сказал Премьер-министр.

В целях повышения уровня защиты прав детей введен новый норматив штатной численности специалистов органов опеки. Он позволил за один год увеличить их число более чем в 3 раза. Из числа этих специалистов в каждом регионе создаются управления по защите прав детей.

— Однако в большинстве регионов этому процессу не уделяется должное внимание. Хорошая работа была проведена только в Акмолинской, Актюбинской областях и в столице, — отметил Бектенов.

Премьер-министр поручил акиматам остальных регионов в течение двух месяцев завершить создание управлений.

Также с 1 июля прошлого года введена новая форма семейного устройства — приемная профессиональная семья. На их обеспечение предусмотрены соответствующие средства. Однако, как заявил Бектенов, ни в одной области работа не проведена. Премьер-министр поручил акиматам регионов активизировать данную работу.

