Названы даты мусульманских праздников в Казахстане

Согласно утвержденному календарю, первый день священного месяца Рамазан в 2026 году придется на 19 февраля. Ночь предопределения (Ляйлятуль-кадр) ожидается в ночь с 16 на 17 марта, праздник Ораза айт мусульмане отметят 20 марта, а Курбан айт пройдет с 27 по 29 мая.

В ДУМК уточнили, что начало месяцев по хиджре определено на основе данных международных астрономических исследовательских центров. При этом специалисты по фетвам обращают внимание, что фактические даты религиозных праздников могут быть скорректированы на один день в зависимости от наблюдения новолуния.

Отметим, что в прошлом году в Казахстане месяц Рамазан начался 1 марта, а ночь Қадір түні (Ляйлятуль-кадр) пришлась на ночь с 26 на 27 марта.