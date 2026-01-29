Цифровой тенге с маркировкой НДС начнут использовать в госзакупках

Целью пилота является упрощение и повышение эффективности исполнения налоговых обязательств для лиц, участвующих в государственных закупках.

Реализация пилотного проекта направлена на обеспечение прозрачности и прослеживаемости расчетов между заказчиками и поставщиками, повышение полноты и своевременности поступлений в бюджет, снижение налоговых рисков и ограничение возможностей применения фиктивных схем.

Участие в пилотном проекте является добровольным.

Участниками являются:

КГД; Органы государственных доходов; КГК; Нацбанк; АО «НПК»; банки второго уровня, добровольно участвующие в пилотном проекте; потенциальные поставщики государственных закупок, добровольно участвующие в пилотном проекте; разработчики учетных систем, добровольно участвующие в пилотном проекте.

В рамках реализации пилотного проекта:

Нацбанк осуществляет эмиссию и погашение цифрового тенге (ЦТ) на основании соответствующих заявлений/реестра и платежных сообщений АО «НПК», сформированных по заявкам БВУ и КГК;

АО «НПК»:

обеспечивает функционирование СЦТ в рамках исполнения функций Оператора СЦТ в соответствии с Правилами функционирования Системы цифрового тенге, утвержденными решением Правления акционерного общества «Национальная платежная корпорация Национального банка Республики Казахстан» от 30 октября 2023 года (протокол № 1);

предоставляет разъяснения БВУ и КГК, по вопросам, возникающим в период реализации Пилотного проекта;

КГК открывает цифровой счет КГД на основании заявки на открытие цифрового счета в СЦТ для обеспечения платежей в бюджет по НДС налогоплательщиков-участников пилотного проекта;

ОГД:

предоставляют разъяснения налогоплательщикам-участникам пилотного проекта по вопросам, связанным с его реализацией;

передают в СЦТ сведения из информационных систем ОГД, связанных с реализацией пилотного проекта;

обрабатывают данные платежей, проведенных между налогоплательщиками-участниками Пилотного проекта и их платежей в бюджет, полученные из СЦТ.

БВУ:

открывает цифровой счет налогоплательщика-участника Пилотного проекта в СЦТ;

осуществляет прием, переводы и платежи в ЦТ с использованием цифрового счета налогоплательщика-участника Пилотного проекта в СЦТ путем направления запроса Оператору СЦТ;

осуществляет переводы в ЦТ от клиента в бюджет по налоговым обязательствам по НДС;

проводит, подписывает и осуществляет валидацию транзакции платежей между налогоплательщиками-участниками пилотного проекта и платежей в бюджет;

маркирует ЦТ;

проверяет клиентские подписи;

хранит истории транзакции ЦТ.

налогоплательщик-участник пилотного проекта:

открывает цифровой счет в СЦТ через БВУ;

после получения оплаты по договору о государственных закупках конвертируют денежные средства в ЦТ;

проводит расчеты с поставщиками с использованием ЦТ;

исполняет обязательства по уплате НДС в бюджет с использованием ЦТ.

разработчики учетных систем:

осуществляют техническое сопровождение учетных систем по пилотному проекту, включая доработку, интеграцию и устранение ошибок.

Также указано, что согласие налогоплательщика-участника пилотного проекта на участие в нем выражается в подаче им заявки в БВУ на открытие цифрового счета в СЦТ и в подтверждении платежа в ЦТ.

Пилотный проект реализуется в сроки со 2 февраля 2026 года по 31 декабря 2026 года включительно.

Приказ вводится в действие со 2 февраля 2026 года.

Ранее мы писали о том, что в Казахстане упростили порядок осуществления госзакупок.