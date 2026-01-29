Цифровой тенге с маркировкой НДС начнут использовать в госзакупках
В Казахстане утвердили Правила и сроки реализации пилотного проекта по внедрению цифрового тенге с маркировкой налога на добавленную стоимость для участников государственных закупок, передает корреспондент агентства Kazinform.
Целью пилота является упрощение и повышение эффективности исполнения налоговых обязательств для лиц, участвующих в государственных закупках.
Реализация пилотного проекта направлена на обеспечение прозрачности и прослеживаемости расчетов между заказчиками и поставщиками, повышение полноты и своевременности поступлений в бюджет, снижение налоговых рисков и ограничение возможностей применения фиктивных схем.
Участие в пилотном проекте является добровольным.
Участниками являются:
- КГД;
- Органы государственных доходов;
- КГК;
- Нацбанк;
- АО «НПК»;
- банки второго уровня, добровольно участвующие в пилотном проекте;
- потенциальные поставщики государственных закупок, добровольно участвующие в пилотном проекте;
- разработчики учетных систем, добровольно участвующие в пилотном проекте.
В рамках реализации пилотного проекта:
- Нацбанк осуществляет эмиссию и погашение цифрового тенге (ЦТ) на основании соответствующих заявлений/реестра и платежных сообщений АО «НПК», сформированных по заявкам БВУ и КГК;
АО «НПК»:
- обеспечивает функционирование СЦТ в рамках исполнения функций Оператора СЦТ в соответствии с Правилами функционирования Системы цифрового тенге, утвержденными решением Правления акционерного общества «Национальная платежная корпорация Национального банка Республики Казахстан» от 30 октября 2023 года (протокол № 1);
- предоставляет разъяснения БВУ и КГК, по вопросам, возникающим в период реализации Пилотного проекта;
КГК открывает цифровой счет КГД на основании заявки на открытие цифрового счета в СЦТ для обеспечения платежей в бюджет по НДС налогоплательщиков-участников пилотного проекта;
ОГД:
- предоставляют разъяснения налогоплательщикам-участникам пилотного проекта по вопросам, связанным с его реализацией;
- передают в СЦТ сведения из информационных систем ОГД, связанных с реализацией пилотного проекта;
- обрабатывают данные платежей, проведенных между налогоплательщиками-участниками Пилотного проекта и их платежей в бюджет, полученные из СЦТ.
БВУ:
- открывает цифровой счет налогоплательщика-участника Пилотного проекта в СЦТ;
- осуществляет прием, переводы и платежи в ЦТ с использованием цифрового счета налогоплательщика-участника Пилотного проекта в СЦТ путем направления запроса Оператору СЦТ;
- осуществляет переводы в ЦТ от клиента в бюджет по налоговым обязательствам по НДС;
- проводит, подписывает и осуществляет валидацию транзакции платежей между налогоплательщиками-участниками пилотного проекта и платежей в бюджет;
- маркирует ЦТ;
- проверяет клиентские подписи;
- хранит истории транзакции ЦТ.
налогоплательщик-участник пилотного проекта:
- открывает цифровой счет в СЦТ через БВУ;
- после получения оплаты по договору о государственных закупках конвертируют денежные средства в ЦТ;
- проводит расчеты с поставщиками с использованием ЦТ;
- исполняет обязательства по уплате НДС в бюджет с использованием ЦТ.
разработчики учетных систем:
- осуществляют техническое сопровождение учетных систем по пилотному проекту, включая доработку, интеграцию и устранение ошибок.
Также указано, что согласие налогоплательщика-участника пилотного проекта на участие в нем выражается в подаче им заявки в БВУ на открытие цифрового счета в СЦТ и в подтверждении платежа в ЦТ.
Пилотный проект реализуется в сроки со 2 февраля 2026 года по 31 декабря 2026 года включительно.
Приказ вводится в действие со 2 февраля 2026 года.
