    13:10, 29 Январь 2026 | GMT +5

    Цифровой тенге с маркировкой НДС начнут использовать в госзакупках

    В Казахстане утвердили Правила и сроки реализации пилотного проекта по внедрению цифрового тенге с маркировкой налога на добавленную стоимость для участников государственных закупок, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Целью пилота является упрощение и повышение эффективности исполнения налоговых обязательств для лиц, участвующих в государственных закупках. 

    Реализация пилотного проекта направлена на обеспечение прозрачности и прослеживаемости расчетов между заказчиками и поставщиками, повышение полноты и своевременности поступлений в бюджет, снижение налоговых рисков и ограничение возможностей применения фиктивных схем.

    Участие в пилотном проекте является добровольным.

    Участниками являются:

    1. КГД;
    2. Органы государственных доходов;
    3. КГК;
    4. Нацбанк;
    5. АО «НПК»;
    6. банки второго уровня, добровольно участвующие в пилотном проекте;
    7. потенциальные поставщики государственных закупок, добровольно участвующие в пилотном проекте;
    8. разработчики учетных систем, добровольно участвующие в пилотном проекте.

    В рамках реализации пилотного проекта:

    • Нацбанк осуществляет эмиссию и погашение цифрового тенге (ЦТ) на основании соответствующих заявлений/реестра и платежных сообщений АО «НПК», сформированных по заявкам БВУ и КГК;

    АО «НПК»:

    • обеспечивает функционирование СЦТ в рамках исполнения функций Оператора СЦТ в соответствии с Правилами функционирования Системы цифрового тенге, утвержденными решением Правления акционерного общества «Национальная платежная корпорация Национального банка Республики Казахстан» от 30 октября 2023 года (протокол № 1);
    • предоставляет разъяснения БВУ и КГК, по вопросам, возникающим в период реализации Пилотного проекта;
      КГК открывает цифровой счет КГД на основании заявки на открытие цифрового счета в СЦТ для обеспечения платежей в бюджет по НДС налогоплательщиков-участников пилотного проекта;

    ОГД:

    • предоставляют разъяснения налогоплательщикам-участникам пилотного проекта по вопросам, связанным с его реализацией;
    • передают в СЦТ сведения из информационных систем ОГД, связанных с реализацией пилотного проекта;
    • обрабатывают данные платежей, проведенных между налогоплательщиками-участниками Пилотного проекта и их платежей в бюджет, полученные из СЦТ.

    БВУ:

    • открывает цифровой счет налогоплательщика-участника Пилотного проекта в СЦТ;
    • осуществляет прием, переводы и платежи в ЦТ с использованием цифрового счета налогоплательщика-участника Пилотного проекта в СЦТ путем направления запроса Оператору СЦТ;
    • осуществляет переводы в ЦТ от клиента в бюджет по налоговым обязательствам по НДС;
    • проводит, подписывает и осуществляет валидацию транзакции платежей между налогоплательщиками-участниками пилотного проекта и платежей в бюджет;
    • маркирует ЦТ;
    • проверяет клиентские подписи;
    • хранит истории транзакции ЦТ.

    налогоплательщик-участник пилотного проекта:

    • открывает цифровой счет в СЦТ через БВУ;
    • после получения оплаты по договору о государственных закупках конвертируют денежные средства в ЦТ;
    • проводит расчеты с поставщиками с использованием ЦТ;
    • исполняет обязательства по уплате НДС в бюджет с использованием ЦТ.

    разработчики учетных систем:

    • осуществляют техническое сопровождение учетных систем по пилотному проекту, включая доработку, интеграцию и устранение ошибок.

    Также указано, что согласие налогоплательщика-участника пилотного проекта на участие в нем выражается в подаче им заявки в БВУ на открытие цифрового счета в СЦТ и в подтверждении платежа в ЦТ.

    Пилотный проект реализуется в сроки со 2 февраля 2026 года по 31 декабря 2026 года включительно.

    Приказ вводится в действие со 2 февраля 2026 года.

    Ранее мы писали о том, что в Казахстане упростили порядок осуществления госзакупок.

