Ночные тендеры теперь запрещены: новые правила госзакупок ввели в Казахстане

Министерством финансов ведется последовательная работа по совершенствованию системы государственных закупок. В частности, приняты меры по улучшению работы Электронного магазина.

В целях предоставления равных возможностей участия в закупках, а также недопущения приобретения товаров по завышенным ценам предусмотрена процедура обязательного оформления предварительного заказа.

Кроме того, установлены конкретные случаи, когда не допускается включать разные товары в объединенный лот. Для каждого варианта оформления заказа прописан понятный порядок действий.

При этом в целях недопущения оформления заказа в не рабочее (ночное) время оформление заказа будет осуществляться с 08:00 до 20:00 часов.

Приказ введен в действие с 19 декабря 2025 года.

Изменения направлены на повышение прозрачности и создание более понятной системы для всех участников процесса.

Ранее 19 должностных лиц привлекли к административной ответственности за нарушения в сфере госзакупок.