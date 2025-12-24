РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:09, 24 Декабрь 2025 | GMT +5

    Ночные тендеры теперь запрещены: новые правила госзакупок ввели в Казахстане

    Порядок осуществления госзакупок упростили в Казахстане, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство финансов РК.

    В Казахстане сократили сроки госзакупок
    Фото: Министерство финансов РК

    Министерством финансов ведется последовательная работа по совершенствованию системы государственных закупок. В частности, приняты меры по улучшению работы Электронного магазина.

    В целях предоставления равных возможностей участия в закупках, а также недопущения приобретения товаров по завышенным ценам предусмотрена процедура обязательного оформления предварительного заказа.

    Кроме того, установлены конкретные случаи, когда не допускается включать разные товары в объединенный лот. Для каждого варианта оформления заказа прописан понятный порядок действий.

    При этом в целях недопущения оформления заказа в не рабочее (ночное) время оформление заказа будет осуществляться с 08:00 до 20:00 часов.

    Приказ введен в действие с 19 декабря 2025 года.

    Изменения направлены на повышение прозрачности и создание более понятной системы для всех участников процесса.

    Ранее 19 должностных лиц привлекли к административной ответственности за нарушения в сфере госзакупок.

    Теги:
    Госзакупки Министерство финансов РК Государственные закупки
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
    Сейчас читают