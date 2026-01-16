РУ
    16:38, 16 Январь 2026 | GMT +5

    Проверку пожарной безопасности будут проходить в Казахстане высотные жилые дома с 1 февраля

    Первый заместитель Премьер-министра РК Роман Скляр в ответе на депутатский запрос рассказал о разработке плана комплексного реформирования сферы безопасности в жилищном фонде с внедрением единого национального стандарта, передает агентство Kazinform.

    многоквартирные жилые дома, мжк, жилой дом
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Согласно поправкам в Закон «О гражданской защите», с 1 февраля 2026 года многоквартирные дома выше 28 метров перед приемкой и вводом в эксплуатацию должны получать заключение о соответствии объекта требованиям пожарной безопасности в порядке, установленном Законом «О разрешениях и уведомлениях».

    — Выдача данного заключения будет осуществляться территориальным подразделением уполномоченного органа в сфере гражданской защиты. В ходе осуществления данной функции территориальным подразделением уполномоченного органа будет проводиться пожарно-техническое обследование построенного объекта на соответствие выполненных строительно-монтажных работ требованиям пожарной безопасности, — говорится в ответе на депзапрос.

    Порядок выдачи заключения регулируется соответствующими правилами.

    Отмечается, что вопросы обеспечения пожарной безопасности в жилом фонде находятся на постоянном контроле уполномоченных органов и Правительства.

    В Казахстане зафиксировали резкий рост сделок с жильем.

