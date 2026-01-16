Проверку пожарной безопасности будут проходить в Казахстане высотные жилые дома с 1 февраля

Согласно поправкам в Закон «О гражданской защите», с 1 февраля 2026 года многоквартирные дома выше 28 метров перед приемкой и вводом в эксплуатацию должны получать заключение о соответствии объекта требованиям пожарной безопасности в порядке, установленном Законом «О разрешениях и уведомлениях».

— Выдача данного заключения будет осуществляться территориальным подразделением уполномоченного органа в сфере гражданской защиты. В ходе осуществления данной функции территориальным подразделением уполномоченного органа будет проводиться пожарно-техническое обследование построенного объекта на соответствие выполненных строительно-монтажных работ требованиям пожарной безопасности, — говорится в ответе на депзапрос.

Порядок выдачи заключения регулируется соответствующими правилами.

Отмечается, что вопросы обеспечения пожарной безопасности в жилом фонде находятся на постоянном контроле уполномоченных органов и Правительства.

