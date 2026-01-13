Резкий рост сделок с жильем зафиксировали в Казахстане

По данным Бюро национальной статистики, за месяц было оформлено 53 128 сделок — это на 32,9% больше, чем в ноябре.

Рост активности отмечается во всех регионах страны. Самую заметную динамику показали Мангистауская (+69,2%), Павлодарская (+66,3%) и Актюбинская (+53,6%) области.

По числу сделок традиционно лидируют Астана — 11 674 сделки (22% от общего объема), Алматы — 9 013 (17%), а также Карагандинская область — 3 804 сделки (7,2%). Минимальное количество операций зафиксировано в области Улытау — 427 сделок или 0,8%.

Большая часть сделок пришлась на жилье в многоквартирных домах. В декабре их количество выросло на 31,9% или на 9 955 сделок. Всего за месяц было оформлено 41 177 сделок по квартирам — это 77,5% от общего объема. Основными рынками продаж стали Астана (28%), Алматы (20%) и Карагандинская область (7,8%). Чаще всего покупали однокомнатные квартиры — по ним зарегистрировано 15 323 сделки.

Активно рос и сегмент индивидуального жилья. По сравнению с ноябрем количество сделок с частными домами увеличилось на 36,6% и составило 11 951. Положительная динамика отмечена почти во всех регионах, за исключением Павлодарской области, где показатель снизился на 10,4%. Наибольший рост зафиксирован в Мангистауской (+83,9%), Актюбинской (+76,6%) и Западно-Казахстанской (+52,8%) областях.

В годовом выражении число сделок в декабре 2025 года выросло на 6,2% по сравнению с аналогичным месяцем 2024 года, когда было зарегистрировано 50 046 сделок. Самый высокий рост показала область Жетысу (+35,8%), тогда как наибольшее снижение зафиксировано в области Улытау (–33,8%).

В целом за январь–декабрь 2025 года в Казахстане заключено 448 571 сделка купли-продажи жилья — на 3,6% больше, чем годом ранее. Наибольший прирост за год отмечен в Астане, Жамбылской области и области Жетысу. При этом снижение активности зафиксировано в Атырауской области, области Улытау и Западно-Казахстанской области.

