09:19, 13 Январь 2026 | GMT +5
Где в Казахстане больше всего жилья ввели в эксплуатацию
Площадь введенного в эксплуатацию жилья в 2025 году достигла 20,1 млн квадратных метров, что на 5,1% выше уровня 2024 года, передает агентство Kazinform cо ссылкой на Министерство промышленности и строительства РК.
Рост введенного жилья зафиксирован во всех регионах республики. Наибольшее увеличение отмечено:
- в области Жетысу — на 11%;
- Алматинской области — на 10,2%;
- Карагандинской области — на 9%;
- в городе Астана — на 8,5%;
- Кызылординской области — на 8,4%.
В том числе за отчетный период площадь:
- многоквартирных домов составила 13,5 млн кв. метров и увеличилась на 10%;
- индивидуальных жилых домов — 6,4 млн кв. метров, что означает снижение на 3,4%.
Ранее сообщалось, что строительная отрасль Казахстана выросла на 15,9%.