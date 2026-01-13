РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    09:19, 13 Январь 2026 | GMT +5

    Где в Казахстане больше всего жилья ввели в эксплуатацию

    Площадь введенного в эксплуатацию жилья в 2025 году достигла 20,1 млн квадратных метров, что на 5,1% выше уровня 2024 года, передает агентство Kazinform cо ссылкой на Министерство промышленности и строительства РК.

    ключ покупка
    Фото: pexels

    Рост введенного жилья зафиксирован во всех регионах республики. Наибольшее увеличение отмечено:

    • в области Жетысу — на 11%;
    • Алматинской области — на 10,2%;
    •  Карагандинской области — на 9%;
    • в городе Астана — на 8,5%;
    • Кызылординской области — на 8,4%.

    В том числе за отчетный период площадь:

    • многоквартирных домов составила 13,5 млн кв. метров и увеличилась на 10%;
    • индивидуальных жилых домов — 6,4 млн кв. метров, что означает снижение на 3,4%.

    Ранее сообщалось, что строительная отрасль Казахстана выросла на 15,9%.

    Теги:
    Квартиры Министерство промышленности и строительства Жилье Строительство
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
