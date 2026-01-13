РУ
    08:44, 13 Январь 2026 | GMT +5

    Строительная отрасль Казахстана выросла на 15,9%

    Рост в строительной отрасли в 2025 году составил 15,9%, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство промышленности и строительства РК.

    строительство, деньги, коллаж
    Фото: Kazinform

    В строительной отрасли Казахстана индекс физического объёма (ИФО) увеличился в 2025 году по сравнению с 2024 годом на 15,9% и составил 10,7 трлн тенге, что на 0,9% (+85,3 млрд тенге) превышает плановый показатель.

    Показатель вырос за счёт реализации важных для страны задач по строительству таких социальных объектов, как комфортные школы, больницы и спортивные комплексы, а также на фоне расширения транспортной и инженерной инфраструктуры.

    Увеличение ИФО строительных работ наблюдалось в 19 регионах республики.

    Ранее сообщалось, что рост обрабатывающей промышленности в Казахстане за 2025 год достиг 6,4%.

    Теги:
    Министерство промышленности и строительства Строительство
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
