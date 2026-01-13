РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    08:22, 13 Январь 2026 | GMT +5

    Рост обрабатывающей промышленности в Казахстане за 2025 год достиг 6,4%

    По итогам 2025 года в основных секторах обрабатывающей промышленности наблюдается положительная динамика с совокупным показателем 106,4%, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство национальной экономики.

    металлургия
    Фото: Правительство

    Рост связан с увеличением объемов производства:

    • в металлургии — на 1,2%;
    • продукции химической промышленности — на 9,8%;
    • продукции машиностроения — на 12,9%;
    • строительных материалов — на 9,7%;
    • лёгкой промышленности — на 13,2%;
    • производстве резиновых и пластмассовых изделий — на 7,6%;
    • и других отраслях.
    Теги:
    Миннацэкономики Производство Экономика
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
    Сейчас читают