08:22, 13 Январь 2026 | GMT +5
Рост обрабатывающей промышленности в Казахстане за 2025 год достиг 6,4%
По итогам 2025 года в основных секторах обрабатывающей промышленности наблюдается положительная динамика с совокупным показателем 106,4%, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство национальной экономики.
Рост связан с увеличением объемов производства:
- в металлургии — на 1,2%;
- продукции химической промышленности — на 9,8%;
- продукции машиностроения — на 12,9%;
- строительных материалов — на 9,7%;
- лёгкой промышленности — на 13,2%;
- производстве резиновых и пластмассовых изделий — на 7,6%;
- и других отраслях.