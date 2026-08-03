Члены ЦИК проверят готовность всех регионов к выборам в Курултай

Председатель Центральной избирательной комиссии РК Нурлан Абдиров сообщил, что с этой недели члены Центризбиркома начинают инспекционные поездки по регионам, передает корреспондент агентства Kazinform.

Представители ЦИК посетят все области и города республиканского значения, чтобы оценить готовность инфраструктуры к предстоящим выборам депутатов Курултая.

- С сегодняшнего дня участковые избирательные комиссии приступили к работе. Открылись более 10 400 избирательных участков. С 4 по 17 августа мы вместе с членами Центральной избирательной комиссии и сотрудниками аппарата совершим инспекционные поездки во все 20 регионов страны. Будет оцениваться готовность избирательных участков, их материально-техническое оснащение, организация работы по информированию избирателей, деятельность call-центров, - отметил Нурлан Абдиров.

Председатель ЦИК добавил, что особое внимание будет уделено работе территориальных избирательных комиссий, в том числе ходу обучения членов избирательных комиссий

Вместе с тем он напомнил, что с 7 августа каждый избиратель сможет проверить сведения о себе в списке граждан, имеющих право участвовать в голосовании. При необходимости внесения изменений можно будет обратиться в участковую избирательную комиссию, где такие обращения будут рассматриваться в день поступления.

Согласно информации ЦИК в списки избирателей включены 12 млн 605 тыс. 788 человек.

Ранее председатель Центральной избирательной комиссии РК Нурлан Абдиров поручил уточнить списки студентов в преддверии предстоящих выборов в Курултай.

Также в ходе заседания Центризбиркома представлен образец бюллетеня для голосования на выборах депутатов Курултая, назначенных на 23 августа.

Напомним, выборы в Курултай назначены на 23 августа. В ходе голосования казахстанцам предстоит избрать 145 депутатов Курултая, срок полномочий которых составит пять лет. ЦИК зарегистрировал партийные списки кандидатов в депутаты Курултая от семи политических партий. Конкурс составил почти четыре кандидата на место. 23 июля в 18:01 стартовала предвыборная агитационная кампания партий, все семь политических партий открыли предвыборные штабы. Также ЦИК определил порядок партий в бюллетене и напомнил о важном запрете в день выборов. Где получить открепительное удостоверение перед выборами в Курултай, читайте здесь.