    21:45, 30 Декабрь 2025 | GMT +5

    Более 320 человек пересели на электропоезда из-за непогоды в Казахстане

    Порядка 320 пассажиров было перевезено электропоездами КТЖ в непогоду, передает агентство Kazinform со ссылкой на АО НК «Қазақстан темір жолы».

    Фото: КТЖ

    Дополнительно порядка 320 мест в электропоездах организовал КТЖ для перевозки пассажиров. Данные оперативные меры приняты для транспортной доступности гражданам, которые не смогли выехать на автотранспорте в связи неблагоприятными погодными условиями и закрытием ряда автомобильных дорог.

    Таким образом, 30 декабря 2025 года дополнительно было перевезено более 320 пассажиров по следующим станциям:

    • со станции Шидерты до Астаны поездом № 7509 — 43 пассажира;
    • ⁠со станции Ерейментау до Астаны поездом № 7509 — 24 пассажира;
    • ⁠со станции Астана до Павлодара поездом № 7502 — 50 пассажиров;
    • ⁠со станции Кокшетау до Астаны поездом № 6830 — 28 пассажиров;
    • ⁠со станции Курорт Боровое до Астаны поездом № 6830 — 16 пассажиров;
    • ⁠со станции Караганды до Астаны поездом № 7553 — 13 пассажиров;
    • ⁠из Астаны до Караганды поездом № 6858 — 49 пассажиров;
    • со станции Макинка до Астаны поездом № 6830 — 7 пассажиров;
    • со станции Акколь до Астаны поездом № 6830 — 6 пассажиров;
    • со станции Аршалы до Астаны поездом № 7553 — 7 пассажиров;
    • со станции Караганды до Астаны поездом № 7556 — 65 пассажиров;
    • со станции Кокшетау до Астаны поездом № 7508 — 15 пассажиров.

    Ранее в связи с введением временных ограничений движения на автомобильных дорогах из-за неблагоприятных погодных условий КТЖ назначил 13 пригородных поездов для организации вывоза пассажиров и обеспечения транспортной доступности между регионами

    Напомним, что предновогодний день стал серьезным испытанием для участников дорожного движения в нескольких регионах Казахстана: с утра из-за ограничения движения на республиканских трассах на блок-постах в Актюбинской и Карагандинской областях застряли три автобуса с 134 пассажирами, осадки в виде дождя выпали сегодня в Астане, позже аэропорт Астаны сообщил о задержке и отмене авиарейсов из-за непогоды, 500 машин застряли между Карагандой и Темиртау, обильные снегопады осложнили дорожную обстановку в Костанайской области, 

    Позже в «КазАвтоЖол» сообщили о введении ограничения на ряде участков автодорог республиканского значения в ночь с 30 на 31 декабря.

