Спасатели эвакуировали более 100 человек в пункты обогрева в двух областях Казахстана

— В связи с ограничением движения на автодороге республиканского значения в Актюбинской области, Айтекебийском районе, на блок-посту с. Карабутак остались два автобуса с 78 пассажирами. Также в Абайском районе Карагандинской области на блок-посту п.Топар (перед закрытым участком) остался автобус с 56 пассажирами, — сообщили в ведомстве.

Спасатели МЧС совместно с полицией и местными исполнительными органами сопроводили и разместили в ближайших пунктах обогрева более 100 человек. В медицинской помощи никто не нуждался.

В МЧС напомнили, что надо учитывать штормовые предупреждения и в случае ухудшения погоды не выезжать за пределы населенного пункта.

Напомним, штормовое предупреждение объявили на 30 декабря в 16 областях Казахстана, а также в столице и Шымкенте.