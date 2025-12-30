РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    07:27, 30 Декабрь 2025 | GMT +5

    Спасатели эвакуировали более 100 человек в пункты обогрева в двух областях Казахстана

    Из-за ограничения движения на республиканских трассах на блок-постах в Актюбинской и Карагандинской областях застряли три автобуса с 134 пассажирами, передает агентство Kazinform со ссылкой на МЧС РК.

    Кадр из видео

    — В связи с ограничением движения на автодороге республиканского значения в Актюбинской области, Айтекебийском районе, на блок-посту с. Карабутак остались два автобуса с 78 пассажирами. Также в Абайском районе Карагандинской области на блок-посту п.Топар (перед закрытым участком) остался автобус с 56 пассажирами, — сообщили в ведомстве.

    Спасатели МЧС совместно с полицией и местными исполнительными органами сопроводили и разместили в ближайших пунктах обогрева более 100 человек. В медицинской помощи никто не нуждался.

    В МЧС напомнили, что надо учитывать штормовые предупреждения и в случае ухудшения погоды не выезжать за пределы населенного пункта.

    Напомним, штормовое предупреждение объявили на 30 декабря в 16 областях Казахстана, а также в столице и Шымкенте.

    Теги:
    МЧС Регионы Эвакуация Непогода
    Наталья Мосунова
    Автор
