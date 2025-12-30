Дождь, снег и гололед: штормовое предупреждение объявили в Казахстане

В Астане ожидаются осадки (дождь, снег), туман, гололед. Ветер юго-западный временами порывы 15-20 м/с.

В Акмолинской области ожидаются осадки (дождь, снег), метель, гололед, туман, ночью на юге, востоке области сильные осадки (дождь, снег). Ветер юго-западный с переходом на северо-западный временами порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на юге области Абай ожидается туман. Ветер юго-восточный на севере, юге, в центре области 15-20, в Жарминском районе порывы 23-28 м/с.

В Алматинской области ветер юго-восточный на юге, востоке области порывы 15-20 м/с.

Ночью на юге, востоке, в центре Актюбинской области ожидается гололед. На западе, севере, юге области туман.

На севере, юге, востоке Атырауской области ожидаются туман, гололед.

Ночью и утром на юге Восточно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер восточный, юго-восточный на севере, востоке, юго-востоке области 15-20, днем порывы 23 м/с.

Ночью и утром в горных районах области Жетысу ожидается туман. Ветер юго-восточный на востоке области порывы 15-20, в районе Алакольских озер 23-28 м/с, временами 30 м/с и более.

В Западно-Казахстанской области ожидаются снег, низовая метель. На западе, севере, востоке области ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный днем порывы 15-20 м/с.

На западе, севере Карагандинской области ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. На западе, севере, востоке области туман. Ветер южный, юго-западный на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

В Костанайской области ожидаются снег, метель, гололед, на западе, севере области сильный снег. На западе, севере, юге области туман. Ветер юго-западный на севере, востоке, юге области 15-20 м/с.

На севере, востоке, в центре Кызылординской области ожидаются туман, гололед.

Днем на юге, севере, востоке Мангистауской области ожидается гололед. На юге, севере, в центре области ожидается туман.

Днем в Павлодарской области ожидаются осадки (дождь, снег), гололед. На западе, востоке области низовая метель. Ветер южный на западе, юге, востоке области порывы 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области ожидаются снег, метель, гололед. На западе, севере области ожидается туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный ночью на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с, днем 15-20, на юге, востоке области порывы 23-28 м/с.

Ночью на западе, в горных районах Туркестанской области ожидаются сильные осадки (преимущественно дождь), в первой половине дня в горных районах области сильный дождь. На севере, юге, в горных районах области ожидается туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный на севере, западе, в горных районах области 15-20, ночью на горных перевалах области порывы 23 м/с.

Ночью в области Улытау ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед, днем на востоке области небольшие осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. На севере, юге, в центре области туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный ночью и утром на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

В Шымкенте ожидается ветер юго-восточный с переходом на юго-западный порывы 15-20 м/с.