Снегопад в Костанайской области: где закрыты трассы
Обильные снегопады осложнили дорожную обстановку в Костанайской области. В условиях метели и ограниченной видимости полиция, дорожные службы и подразделения ДЧС переведены на усиленный режим работы, передает корреспондент агентства Kazinform.
В настоящее время ограничено движение на восьми автодорогах — четырех республиканского и четырех областного значения.
Республиканские автодороги закрыты для общественного и грузового транспорта:
KAZ-03 «Астана — Атбасар — Жаксы — Рузаевка — Сарыколь — Костанай (обход) — гр. РФ (п.п. Кайрак)»
- км 555–683 (г. Тобыл — п. Сарыколь);
- км 539 (г. Костанай — п. Фёдоровка)
KAZ-18 «Костанай — Мамлютка»
- км 250–406 (г. Тобыл — п. Узунколь)
KAZ-23 «Костанай — Аулиеколь — Сурган»
- км 8–108 (г. Тобыл — п. Аулиеколь)
Областные автодороги закрыты для общественного и грузового транспорта:
- Костанай — Введенка (8–97 км)
- Рудный — Качары — Фёдоровка (0–82,7 км)
- Подъезд к с. Архиповка (0–12 км)
- Узунколь — Сарыколь (0–79 км)
для всех видов транспорта:
- Тобыл — Садчиковка — Сергеевка (0–46 км)
Особое внимание уделяется наиболее загруженным участкам. На трассе Костанай — Аулиеколь — Сурган полицейские организовали сопровождение колонны из 50 автомобилей, обеспечив безопасный проезд в сторону Аулиеколя.
Для граждан, которых непогода застала в пути, в каждом районе области развернуты пункты обогрева, где можно переждать метель и продолжить движение после улучшения погодных условий.
В полиции напомнили, что если вы оказались заложником непогоды — звоните по номеру 112. Вызов работает даже вне зоны покрытия сотовой связи.
