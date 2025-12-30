Снегопад в Костанайской области: где закрыты трассы

В настоящее время ограничено движение на восьми автодорогах — четырех республиканского и четырех областного значения.

Республиканские автодороги закрыты для общественного и грузового транспорта:

KAZ-03 «Астана — Атбасар — Жаксы — Рузаевка — Сарыколь — Костанай (обход) — гр. РФ (п.п. Кайрак)»

км 555–683 (г. Тобыл — п. Сарыколь);

км 539 (г. Костанай — п. Фёдоровка)

KAZ-18 «Костанай — Мамлютка»

км 250–406 (г. Тобыл — п. Узунколь)

KAZ-23 «Костанай — Аулиеколь — Сурган»

км 8–108 (г. Тобыл — п. Аулиеколь)

Областные автодороги закрыты для общественного и грузового транспорта:

Костанай — Введенка (8–97 км)

Рудный — Качары — Фёдоровка (0–82,7 км)

Подъезд к с. Архиповка (0–12 км)

Узунколь — Сарыколь (0–79 км)

для всех видов транспорта:

Тобыл — Садчиковка — Сергеевка (0–46 км)

Особое внимание уделяется наиболее загруженным участкам. На трассе Костанай — Аулиеколь — Сурган полицейские организовали сопровождение колонны из 50 автомобилей, обеспечив безопасный проезд в сторону Аулиеколя.

Для граждан, которых непогода застала в пути, в каждом районе области развернуты пункты обогрева, где можно переждать метель и продолжить движение после улучшения погодных условий.

В полиции напомнили, что если вы оказались заложником непогоды — звоните по номеру 112. Вызов работает даже вне зоны покрытия сотовой связи.

Ранее в Астане из-за дождя массово задержали и отменили рейсы в аэропорту.