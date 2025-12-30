РУ
    Снегопад в Костанайской области: где закрыты трассы

    Обильные снегопады осложнили дорожную обстановку в Костанайской области. В условиях метели и ограниченной видимости полиция, дорожные службы и подразделения ДЧС переведены на усиленный режим работы, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: ДП Костанайской области

    В настоящее время ограничено движение на восьми автодорогах — четырех республиканского и четырех областного значения.

    Республиканские автодороги закрыты для общественного и грузового транспорта:

    KAZ-03 «Астана — Атбасар — Жаксы — Рузаевка — Сарыколь — Костанай (обход) — гр. РФ (п.п. Кайрак)»

    • км 555–683 (г. Тобыл — п. Сарыколь);
    • км 539 (г. Костанай — п. Фёдоровка)

    KAZ-18 «Костанай — Мамлютка»

    • км 250–406 (г. Тобыл — п. Узунколь)

    KAZ-23 «Костанай — Аулиеколь — Сурган»

    • км 8–108 (г. Тобыл — п. Аулиеколь)

    Областные автодороги закрыты для общественного и грузового транспорта:

    • Костанай — Введенка (8–97 км)
    • Рудный — Качары — Фёдоровка (0–82,7 км)
    • Подъезд к с. Архиповка (0–12 км)
    • Узунколь — Сарыколь (0–79 км)

    для всех видов транспорта:

    • Тобыл — Садчиковка — Сергеевка (0–46 км)

    Особое внимание уделяется наиболее загруженным участкам. На трассе Костанай — Аулиеколь — Сурган полицейские организовали сопровождение колонны из 50 автомобилей, обеспечив безопасный проезд в сторону Аулиеколя.

    Для граждан, которых непогода застала в пути, в каждом районе области развернуты пункты обогрева, где можно переждать метель и продолжить движение после улучшения погодных условий.

    В полиции напомнили, что если вы оказались заложником непогоды — звоните по номеру 112. Вызов работает даже вне зоны покрытия сотовой связи.

    Ранее в Астане из-за дождя массово задержали и отменили рейсы в аэропорту.

