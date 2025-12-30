Ограничение движения на дорогах Казахстана: 13 поездов будут вывозить пассажиров
В связи с введением временных ограничений движения на автомобильных дорогах из-за неблагоприятных погодных условий КТЖ назначил 13 пригородных поездов для организации вывоза пассажиров и обеспечения транспортной доступности между регионами, передает агентство Kazinform.
Для перевозки пассажиров задействованы следующие пригородные поезда:
По маршруту Астана — Павлодар:
- № 7502 Астана — Павлодар
- № 6832 Астана — Павлодар
По маршруту Павлодар — Астана:
- № 7501 Павлодар — Астана
- № 7509 Павлодар — Астана
По маршруту Астана — Жалтыр / Атбасар:
- № 6804 Атбасар — Астана
- № 6831 Астана — Жалтыр
По маршруту Астана — Кокшетау:
- № 7515 Астана — Курорт Боровое
- № 6830 Кокшетау — Астана
- № 7508 Кокшетау — Астана
- № 7516 Курорт Боровое — Астана
По маршруту Астана — Караганды:
- № 6858 Астана — Караганды
- № 6856 Астана — Караганды
По маршруту Караганды — Астана:
- № 7553 Караганды — Астана
Ранее аэропорт Астаны сообщил о задержке и отмене авиарейсов из-за непогоды.
Из-за резкого ухудшения погоды движение на ключевых трассах Карагандинской области также временно приостановлено.
Напомним, что сегодня месячная норма осадков выпала в Костанае. Обильные снегопады осложнили дорожную обстановку в области.