РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:17, 30 Декабрь 2025 | GMT +5

    Ограничение движения на дорогах Казахстана: 13 поездов будут вывозить пассажиров

    В связи с введением временных ограничений движения на автомобильных дорогах из-за неблагоприятных погодных условий КТЖ назначил 13 пригородных поездов для организации вывоза пассажиров и обеспечения транспортной доступности между регионами, передает агентство Kazinform.

    Ограничения движения на дорогах Казахстана: 13 поездов будут вывозить пассажиров
    Фото: КТЖ

    Для перевозки пассажиров задействованы следующие пригородные поезда:

    По маршруту Астана — Павлодар:

    • № 7502 Астана — Павлодар
    • № 6832 Астана — Павлодар

    По маршруту Павлодар — Астана:

    • № 7501 Павлодар — Астана
    • № 7509 Павлодар — Астана

    По маршруту Астана — Жалтыр / Атбасар:

    • № 6804 Атбасар — Астана
    • № 6831 Астана — Жалтыр

    По маршруту Астана — Кокшетау:

    • № 7515 Астана — Курорт Боровое
    • № 6830 Кокшетау — Астана
    • № 7508 Кокшетау — Астана
    • № 7516 Курорт Боровое — Астана

    По маршруту Астана — Караганды:

    • № 6858 Астана — Караганды
    • № 6856 Астана — Караганды

    По маршруту Караганды — Астана:

    • № 7553 Караганды — Астана

    Ранее аэропорт Астаны сообщил о задержке и отмене авиарейсов из-за непогоды.

    Из-за резкого ухудшения погоды движение на ключевых трассах Карагандинской области также временно приостановлено.

    Напомним, что сегодня месячная норма осадков выпала в Костанае. Обильные снегопады осложнили дорожную обстановку в области.

    Теги:
    Транспорт КТЖ Астана Железная дорога Непогода
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
    Сейчас читают