Месячная норма осадков за сутки выпала в Костанае
В городе Костанае за последние сутки выпала месячная норма осадков, при этом снегопад продолжается, передает корреспондент агентства Kazinform.
По данным городских служб, минувшей ночью на очистку улиц было выведено 116 единиц спецтехники. Днем в работах задействованы 123 единицы техники и 250 дорожных рабочих. Уборка проводится в соответствии с утвержденным алгоритмом зимнего содержания улично-дорожной сети.
В первую очередь очищаются магистральные дороги, основные улицы с высокой интенсивностью движения, маршруты общественного транспорта, а также подъезды к больницам, школам и другим социально значимым объектам. Затем работы ведутся на улицах второй и третьей категорий. Очистка включает механическую уборку снега, противогололедную обработку и последующий вывоз снежных масс с городских улиц.
В акимате города просят жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, соблюдать правила дорожного движения и по возможности не оставлять автомобили в местах, где они могут помешать работе спецтехники.
Ранее в Астане из-за дождя массово задержали и отменили рейсы в аэропорту.