Месячная норма осадков за сутки выпала в Костанае

По данным городских служб, минувшей ночью на очистку улиц было выведено 116 единиц спецтехники. Днем в работах задействованы 123 единицы техники и 250 дорожных рабочих. Уборка проводится в соответствии с утвержденным алгоритмом зимнего содержания улично-дорожной сети.

В первую очередь очищаются магистральные дороги, основные улицы с высокой интенсивностью движения, маршруты общественного транспорта, а также подъезды к больницам, школам и другим социально значимым объектам. Затем работы ведутся на улицах второй и третьей категорий. Очистка включает механическую уборку снега, противогололедную обработку и последующий вывоз снежных масс с городских улиц.

В акимате города просят жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, соблюдать правила дорожного движения и по возможности не оставлять автомобили в местах, где они могут помешать работе спецтехники.

Ранее в Астане из-за дождя массово задержали и отменили рейсы в аэропорту.