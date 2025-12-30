РУ
    14:12, 30 Декабрь 2025

    Месячная норма осадков за сутки выпала в Костанае

    В городе Костанае за последние сутки выпала месячная норма осадков, при этом снегопад продолжается, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В Костанае за сутки выпала месячная норма осадков
    Фото: акимат Костаная

    По данным городских служб, минувшей ночью на очистку улиц было выведено 116 единиц спецтехники. Днем в работах задействованы 123 единицы техники и 250 дорожных рабочих. Уборка проводится в соответствии с утвержденным алгоритмом зимнего содержания улично-дорожной сети.

    В первую очередь очищаются магистральные дороги, основные улицы с высокой интенсивностью движения, маршруты общественного транспорта, а также подъезды к больницам, школам и другим социально значимым объектам. Затем работы ведутся на улицах второй и третьей категорий. Очистка включает механическую уборку снега, противогололедную обработку и последующий вывоз снежных масс с городских улиц.

    В акимате города просят жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, соблюдать правила дорожного движения и по возможности не оставлять автомобили в местах, где они могут помешать работе спецтехники.

    Ранее в Астане из-за дождя массово задержали и отменили рейсы в аэропорту.

