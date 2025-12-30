500 машин застряли между Карагандой и Темиртау: дороги закрыты

Сегодня, 30 декабря 2025 года, ухудшение погодных условий на территории Карагандинской области привело к закрытию дорог во всех направлениях. Дождь при минусовой температуре и гололед стали причиной ограничения движения для всех транспортных средств на восьми участках автодорог республиканского значения и трех — областного.

— На данный момент организовываем сопровождение от города Темиртау до Караганды и в обратном направлении. В пути находятся около 500 автомобилей. Также будет сопровождение 300 машин из Темиртау обратно в Караганду, — сообщил командир патрульной полиции батальона Карагандинской области Медет Нурмуханов.

Сотрудники полиции проводят инструктаж водителей, разъясняя меры безопасности и правила движения в сложных погодных условиях, чтобы минимизировать риски на дорогах.

Дорога в Астану закрыта полностью.

Департамент по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области обращается к жителям и гостям региона: без крайней необходимости не покидать населенные пункты, воздержаться от дальних поездок, строго соблюдать меры предосторожности и следить за официальной информацией.

В случае чрезвычайной ситуации необходимо звонить по номеру 112.

