    12:37, 30 Декабрь 2025 | GMT +5

    500 машин застряли между Карагандой и Темиртау: дороги закрыты

    Из-за резкого ухудшения погоды движение на ключевых трассах Карагандинской области временно приостановлено. Сотрудники полиции проводят инструктаж водителей и организуют сопровождение колонн для безопасного движения между городами, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Кадр из видео

    Сегодня, 30 декабря 2025 года, ухудшение погодных условий на территории Карагандинской области привело к закрытию дорог во всех направлениях. Дождь при минусовой температуре и гололед стали причиной ограничения движения для всех транспортных средств на восьми участках автодорог республиканского значения и трех — областного.

    — На данный момент организовываем сопровождение от города Темиртау до Караганды и в обратном направлении. В пути находятся около 500 автомобилей. Также будет сопровождение 300 машин из Темиртау обратно в Караганду, — сообщил командир патрульной полиции батальона Карагандинской области Медет Нурмуханов.

    Сотрудники полиции проводят инструктаж водителей, разъясняя меры безопасности и правила движения в сложных погодных условиях, чтобы минимизировать риски на дорогах.

    Дорога в Астану закрыта полностью.

    Департамент по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области обращается к жителям и гостям региона: без крайней необходимости не покидать населенные пункты, воздержаться от дальних поездок, строго соблюдать меры предосторожности и следить за официальной информацией.

    В случае чрезвычайной ситуации необходимо звонить по номеру 112.

    Ранее в нацкомпании «КазАвтоЖол» рассказали о ситуации на автомобильных дорогах Казахстана. 

    Напомним, что аэропорт Астаны сообщил о задержке и отмене авиарейсов из-за непогоды.

    Айзада Агильбаева
    Айзада Агильбаева
    Автор
