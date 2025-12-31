Какие трассы в Казахстане закрыли до утра 31 декабря

Из-за ухудшения погодных условий перекрыто движение на нескольких участках трасс. Для их содержания подключили 862 единицы спецтехники.

По данным нацкомпании, временные ограничения для всех видов транспорта ввели на некоторых частях девяти республиканских автодорог в пяти областях:

в Акмолинской области:

— на участке автодороги «Астана — Кокшетау — Петропавловск — граница РФ» км 232-304 (г.Щучинск — г. Кокшетау);

— на участке автодороги «Астана — Караганда — Алматы» км 30-92 (ПВП Жибек Жолы — гр.Карагандинской обл.);

— на участке автодороги «Астана — Атбасар — Жаксы — Рузаевка — Сарыколь — Костанай — граница РФ» км 16-266 (г. Астана — г. Атбасар)

— на участке автодороги «Астана — Кокшетау — Петропавловск — граница РФ» км 18-232 (г. Астана — г. Щучинск);

— на участке автодороги «Астана — Шидерты — Павлодар — Успенка — граница РФ» км 16-200 (г. Астана — гр. Павлодарской обл.).

В области Жетысу:

— на участке автодороги «Ушарал — Достык» км 84-164 (п. Коктума — ст. Достык).

В Западно-Казахстанской области:

— на участке автодороги «Актобе — Уральск — граница РФ» км 273-393 (уч. п. Барбастау — п. Жымпиты).

В Карагандинской области:

— на участке автодороги «Астана — Караганда — Алматы» км 92-164 (гр. Акмолинской обл. — ПВП Темиртау).

В Павлодарской области:

— на участке автодороги «Астана — Шидерты — Павлодар — Успенка — граница РФ» км 200-254 (гр. Акмолинской обл. — п. Шидерты).

Вместе с этим ограничено движение для грузового и общественного автотранспорта на следующих участках автодорог республиканского значения до 8:00 часов 31 декабря:

в Актюбинской области:

— на участке автодороги «Граница РФ — Мартук — Актобе — Карабутак — Кызылорда — Шымкент — Тараз — Кордай — Алматы — Хоргос — граница КНР» км 776-1240 (уч. АЗС «ЭКО ойл» — гр. Кызылординской обл.).

В Кызылординской области:

— на участке автодороги «Граница РФ — Мартук — Актобе — Карабутак — Кызылорда — Шымкент — Тараз — Кордай — Алматы — Хоргос — граница КНР» км 1240 — 1362 (уч. гр. Актюбинской обл. — г. Арал).

К этому часу открыто движение на следующих участках дорог республиканских трасс:

в Западно-Казахстанской области:

— для всех видов автотранспорта на участке автодороги «Атырау — Орал» км 373–492 (п. Чапаево — г. Уральск).

В Акмолинской области:

— на участке «Астана-Кокшетау-Петропавловск-гр.РФ» км 18-232, уч. г. Астана-г.Щучинск.

— на участке автодороги «Астана — Кокшетау — Петропавловск — граница РФ» км 232-304 (г.Щучинск — г. Кокшетау).

Напомним, в период новогодних праздников с 30 декабря по 4 января на территории республики ожидается неустойчивая погода. Наиболее сложная дорожная обстановка ожидается в северных, центральных и западных регионах страны.