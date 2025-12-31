РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    20:25, 30 Декабрь 2025 | GMT +5

    Трассы Казахстана в праздники будут обслуживать 2,5 тысячи дорожных работников

    В период новогодних праздников, с 30 декабря по 4 января, на территории республики ожидается неустойчивая погода, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство транспорта РК.

    зима метель закрытие трассы қыс боран жол жабылуы
    Фото: Мухтор Холдорбеков/ Kazinform

    В ряде регионов прогнозируются снегопады, метели, туманы, гололёд и резкие перепады температур, что может повлиять на безопасность движения, особенно на дорогах республиканского значения.

    Наиболее сложная дорожная обстановка ожидается в северных, центральных и западных регионах страны где возможны снежные заносы, ухудшение видимости и образование ледяной корки на проезжей части. В южных областях возможны дожди и мокрый снег с образованием гололёда в ночные и утренние часы.

    В связи с этим дорожные службы работают в усиленном режиме. В праздничные дни на республиканских автодорогах будет задействовано более 1700 единиц спецтехники и около 2500 сотрудников. Ведется круглосуточный мониторинг ситуации, назначены ответственные дежурные.

    В компании «КазАвтоЖол» функционирует круглосуточный колл-центр 1403, где граждане могут получить актуальную информацию о состоянии дорог, ограничениях движения и при необходимости обратиться за помощью.

    Гражданам рекомендуется заранее планировать маршруты, учитывать погодные условия и перед выездом уточнять дорожную обстановку. В неблагоприятную погоду также советуют рассмотреть альтернативные способы передвижения, в том числе железнодорожный транспорт.

    Участников дорожного движения призывают соблюдать скоростной режим, дистанцию и быть предельно внимательными. 

    Теги:
    Трассы Минтранспорта РК Закрытие дорог
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
