Трассы Казахстана в праздники будут обслуживать 2,5 тысячи дорожных работников

В ряде регионов прогнозируются снегопады, метели, туманы, гололёд и резкие перепады температур, что может повлиять на безопасность движения, особенно на дорогах республиканского значения.

Наиболее сложная дорожная обстановка ожидается в северных, центральных и западных регионах страны где возможны снежные заносы, ухудшение видимости и образование ледяной корки на проезжей части. В южных областях возможны дожди и мокрый снег с образованием гололёда в ночные и утренние часы.

В связи с этим дорожные службы работают в усиленном режиме. В праздничные дни на республиканских автодорогах будет задействовано более 1700 единиц спецтехники и около 2500 сотрудников. Ведется круглосуточный мониторинг ситуации, назначены ответственные дежурные.

В компании «КазАвтоЖол» функционирует круглосуточный колл-центр 1403, где граждане могут получить актуальную информацию о состоянии дорог, ограничениях движения и при необходимости обратиться за помощью.

Гражданам рекомендуется заранее планировать маршруты, учитывать погодные условия и перед выездом уточнять дорожную обстановку. В неблагоприятную погоду также советуют рассмотреть альтернативные способы передвижения, в том числе железнодорожный транспорт.

Участников дорожного движения призывают соблюдать скоростной режим, дистанцию и быть предельно внимательными.